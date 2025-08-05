وضع إكليل من الزهر في مرفأ بيروت عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام

أعلنت عبر منصة "اكس" أن "أمين سر المركزي ممثلًا والبلديات ، وضع إكليلًا من الزهر في مرفأ عند لشهداء الذين استشهدوا في الرابع من آب، تخليدًا لذكراهم وتكريمًا لتضحياتهم".

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