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لبنان

وضع إكليل من الزهر في مرفأ بيروت عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام

Lebanon 24
05-08-2025 | 05:38
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أعلنت وزارة الداخلية عبر منصة "اكس" أن "أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف ممثلًا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وضع إكليلًا من الزهر في مرفأ بيروت عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام الذين استشهدوا في الرابع من آب، تخليدًا لذكراهم وتكريمًا لتضحياتهم".
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