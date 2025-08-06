Advertisement

لبنان

سويف استقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا

Lebanon 24
06-08-2025 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1401236-638900715739230009.png
Doc-P-1401236-638900715739230009.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس أساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف في دير مار يعقوب - كرسي كرم سده في قضاء زغرتا، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا المهندس بسام هيكل يرافقه رئيس بلدية كرم سده الشيخ الياس الخوري
Advertisement

وتمنى سويف لهيكل "التوفيق في مهامه الجديدة من اجل تحقيق الإنماء في كامل القضاء، وخدمة الناس بروح المحبة والتضامن".
مواضيع ذات صلة
فوز عضو بلدية أرده برئاسة اتحاد بلديات قضاء زغرتا
lebanon 24
06/08/2025 11:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز بسام هيكل برئاسة اتحاد بلديات قضاء زغرتا
lebanon 24
06/08/2025 11:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات زغرتا عرض مع وزيرة البيئة أزمة مكب بشنين
lebanon 24
06/08/2025 11:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الصمد استقبل رئيس اتحاد بلديات الضنية ونائبه
lebanon 24
06/08/2025 11:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:45 | 2025-08-06
04:43 | 2025-08-06
04:30 | 2025-08-06
04:29 | 2025-08-06
04:20 | 2025-08-06
04:16 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24