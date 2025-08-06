سويف استقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا

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استقبل رئيس أساقفة ابرشية المطران في دير مار يعقوب - كرسي كرم سده في قضاء ، رئيس المهندس بسام هيكل يرافقه رئيس بلدية كرم سده الشيخ .وتمنى لهيكل "التوفيق في مهامه الجديدة من اجل تحقيق الإنماء في كامل ، وخدمة الناس بروح المحبة والتضامن".