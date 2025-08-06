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لبنان

وفد "حزب الله" زار كرامي... عمار: الحزب يقيّم ما جرى أمس

Lebanon 24
06-08-2025 | 04:20
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زار وفد من "حزب الله" صباح اليوم الأربعاء النائب فيصل كرامي في منزله في الرملة البيضاء.
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وبعد اللقاء، تحدث النائب علي عمار قائلاً: "تناولنا بعض الملفات الداخلية وأكدنا على ضرورة تحصين السلم الأهلي والوحدة الوطنية".

وكشف عمار أن قيادة "حزب الله" تقيّم ما جرى أمس وعلى ضوئها تتخذ القرار المستقبليّ، معتبرا أنّ الحزب هو الفريق الأكثر حرصًا على السلم الأهليّ. 

وأشار إلى أنّ "المطلوب من اللبنانيين الانتباه إلى ما تستهدفه إسرائيل عبر الورقة الأميركية وعلى الرغم من التزام لبنان والمقاومة تبقى إسرائيل غير الملتزمة".

اضاف عمار: "هذه الورقة لا تسمى ورقة أميركية بل إسرائيلية". 
 
 
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