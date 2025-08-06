وفد "حزب الله" زار كرامي... عمار: الحزب يقيّم ما جرى أمس

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وبعد اللقاء، تحدث النائب قائلاً: "تناولنا بعض الملفات الداخلية وأكدنا على ضرورة تحصين السلم الأهلي والوحدة الوطنية".وكشف عمار أن قيادة "حزب الله" تقيّم ما جرى أمس وعلى ضوئها تتخذ القرار المستقبليّ، معتبرا أنّ الحزب هو الفريق الأكثر حرصًا على السلم الأهليّ.وأشار إلى أنّ "المطلوب من اللبنانيين الانتباه إلى ما تستهدفه عبر الورقة الأميركية وعلى الرغم من والمقاومة تبقى إسرائيل غير الملتزمة".اضاف عمار: "هذه الورقة لا تسمى ورقة أميركية بل إسرائيلية".