لبنان

جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
06-08-2025 | 13:36
علم "لبنان24" اليوم الأربعاء، أن شقيق المدعو علي زعيتر المُلقب بـ"أبو سلّة"، أقدم على قتل شخص يُدعى "ع.م." في حي الشراونة في بعلبك.
وقال شقيق "أبو سلّة" في تسجيلات صوتية مُسربة أنّه ارتكب جريمته انتقاماً لشقيقه "أبو سلة" الذي استهدفه الجيش، مشيراً إلى أنه قتل "ع.م." نتيجة لشكوكه بأن الأخير أعطى معلومات عن مكان تواجد "أبو سلة" الذي يُعتبر من أبرز المطلوبين.
 
أيضاً، تقول المعلومات إنَّ "زعيتر لن يتوانى عن قتل أي شخص يُثبت أنه مُخبر".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

