جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!

علم " " اليوم الأربعاء، أن شقيق المدعو المُلقب بـ"أبو سلّة"، أقدم على قتل شخص يُدعى "ع.م." في حي الشراونة في .

وقال شقيق "أبو سلّة" في تسجيلات صوتية مُسربة أنّه ارتكب جريمته انتقاماً لشقيقه "أبو سلة" الذي استهدفه الجيش، مشيراً إلى أنه قتل "ع.م." نتيجة لشكوكه بأن الأخير أعطى معلومات عن مكان تواجد "أبو سلة" الذي يُعتبر من أبرز المطلوبين.

أيضاً، تقول المعلومات إنَّ " لن يتوانى عن قتل أي شخص يُثبت أنه مُخبر".