أمرٌ يرفضه "حزب الله".. تفاصيل "أصعب قرار"

نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ "الدولة وحزب الله يواجهان حالياً أصعب لحظاتهما".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" طرح سؤالاً أساسياً في متنه وهو: "هل يُمكن للبنان أن يعود دولة طبيعية؟ دولة تتخذ قراراتها من خلال مؤسساتها وتحترمُ التزاماتها وفقاً للقوانين الدولية؟".

وأكمل: "هل يمكن لحزب الله أن يعترف بأن محور المقاومة قد انتهى، وأنه لا خيار أمامه سوى العودة إلى وطي صفحة اللاعب الإقليمي؟ هل يمكن للحزب أن يوافق على دور أقل للبنان إذا وافقت دور أقل في المنطقة اعترافاً بتوازن القوى الجديد؟".

وأضاف: "لا يتطلب الأمرُ عبقرياً للاعتراف بأن الوضع في لبنان لم يتغير، على الرغم من أن ملامح هذا الواقع الجديد لم تكتمل بعد. لقد أدى جوزيف عون اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية اللبنانية بدعم عربي ودولي، وتحت شعار استعادة الدولة بكامل مؤسساتها، كما عُيّن نواف سلام رئيساً للحكومة بنفس الأهداف. ومع ذلك كان من الواضح أن لبنان لن يحظى بدعم إقليمي ودولي لإعادة إعماره ما لم تُعاد القرارات التي تُتخذ في جنوب البلاد إلى الدولة وحدها".

يلفت كاتب التقرير إلى أنَّ أحد السياسيين العرب قال ذات مرة إن "محور المقاومة يرتكزُ على 3 أمور: الركيزة الأولى وتتمثل بالجنرال الإيراني قاسم سليماني بموقعة الفريد في دائرة المرشد الأعلى الإيراني ودوره في تصدير الثورة الإيرانية، لكن في العام 2020، اغتالت سليماني في العراق.

أما الركيزة الثانية فتتمثل بالأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي كان شريكاً لسليماني في بناء المحور في والعراق واليمن ولبنان، فيما اغتالته إسرائيل يوم 27 أيلول 2024 في ظل حرب موسعة شنتها ضد لبنان.

في الوقت نفسه، فإن الركيزة الثالثة هي سوريا التي كانت بمثابة طريق إمداد للأسلحة والمستشارين والأموال من طهران إلى مروراً بالعراق. ولكن الآن، فإنَّ النظام في سوريا تبدل منذ كانون الأول 2024، وسقط بشار الأسد الذي كان حليفاً لإيران.

وسط كل ذلك، سأل التقرير: "ماذا تبقى من دور الإقليمي الآن بعد مقتل سليماني ونصر الله، وانقطاع الجسر السوري مع الإطاحة ببشار الأسد؟".

يضيف: "يقول السياسي العربي إنَّ حزب الله يمر بلا شك بأصعب مرحلة منذ تأسيسه في أعقاب الغزو لبيروت عام 1982. لقد رحل نصر الله وسليماني، ولم ينس رئيس الجمهورية العربية أحمد الشرع ما فعله الثنائي لإبقاء نظام الأسد على قيد الحياة. كذلك، لقد عانت طهران من اختراق الطائرات لسمائها.. لا شك أن حزب الله قاتل بشراسة، لكن لا يمكن إنكار تفوق إسرائيل ونجاحها في القضاء على أركان هذا المحور".

واستكمل: "هذا الواقع دفع عون إلى إعلان الحقائق كما هي، بعد أن أدرك أن لبنان مُعرّض لمزيد من الانتهاكات الإسرائيلية، وأنه لن يخرج من تحت الأنقاض من دون دفع ثمن - حزب الله وسلاحه. لذلك، أعلن صراحةً ما تجنّب أسلافه قوله صراحةً: حصر السلاح بيد الجيش، ونزع سلاح حزب الله".

وتابع: "من الواضح أن حزب الله يجد صعوبة في قبول هذا المطلب، الذي يدعوه عملياً إلى التخلي عن مغامراته الإقليمية والتحول إلى حزب محلي لا يحتكر قرار الحرب والسلم ولا يمتلك ترسانة عسكرية. بمعنى آخر، لم يعد له الحق في تسمية الرؤساء ونقض أي قرارات لبنانية لا تتوافق مع رؤيته الإقليمية".

وأكمل: "لقد صنع حزب الله رؤساءً وحكوماتٍ في لبنان، وأبقى القصر الرئاسي شاغرًا لمدة عامين ونصف العام، ليتمكن من انتخاب رئيساً عام 2016، مما وضعه على خلاف مع منذ اليوم الأول لولايته".

وسأل: "هل يستطيع حزبٌ كان يُغيّر قرارات الأسد، ويُرسل مستشارين إلى اليمن والعراق، أن يعود إلى الخارطة اللبنانية دون صواريخه؟ هل يتحمل الحزب مسؤولية العزلة التي ستلحق بلبنان إذا أصرّ على التمسك بسلاحه، أو إذا أشعل حرباً إسرائيلية جديدة على لبنان؟".

وختم: "لقد فقد الحزب قائده القوي، ونفوذه في سوريا، وقدرته على محاربة إسرائيل، فأي دور تبقى لترسانته؟ هل يستطيع اتخاذ قرار إلقاء سلاحه؟".