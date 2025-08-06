رسمياً.. أول تعليق إيراني على قرار "حصر السلاح" في لبنان

قال ، اليوم الأربعاء، إنَّ "خطة نزع سلاح والتي أقرّتها ، الثلاثاء، ستفشل".

Advertisement

وفي تصريح له، رأى أن "سلاح حزب الله أثبت فعاليته في ساحة المعركة"، مشيراً إلى أنه "لدى الحزب الإمكانيات للدفاع عن نفسه"، وأضاف: "الخطوات المُقبلة التي سينتهجها حزب الله موجودة بيده ونحنُ نُسانده".