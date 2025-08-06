Advertisement

لبنان

رسمياً.. أول تعليق إيراني على قرار "حصر السلاح" في لبنان

Lebanon 24
06-08-2025 | 15:57
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إنَّ "خطة نزع سلاح حزب الله والتي أقرّتها الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، ستفشل".
وفي تصريح له، رأى عراقجي أن "سلاح حزب الله أثبت فعاليته في ساحة المعركة"، مشيراً إلى أنه "لدى الحزب الإمكانيات للدفاع عن نفسه"، وأضاف: "الخطوات المُقبلة التي سينتهجها حزب الله موجودة بيده ونحنُ نُسانده".
 
لبنان

