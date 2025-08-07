لا جهود من "حزب الله"

Advertisement

رغم حساسية المرحلة، لم يُظهر حتى اللحظة أي جهد فعلي "لضبط" ، ما يطرح تساؤلات حول نواياه في المرحلة المقبلة.ويبدو أن "الحزب" لا يمانع بظهور تحركات "عفوية" تعبّر عن رفض القرار الحكومي المرتبط بتسليم السلاح، من دون أن يتحمّل هو مسؤوليتها مباشرة.في المقابل، لا مؤشرات حتى الآن على أن "الحزب" يخطط لتحركات منظمة أو احتجاجات ميدانية كبيرة، ما يعكس رغبته في الحفاظ على هامش المناورة السياسية وتجنّب المواجهة المباشرة، بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات والمواقف الداخلية والدولية.