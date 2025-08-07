Advertisement

لبنان

بعد قرار الحكومة... كيف علّقت فرنسا؟

Lebanon 24
07-08-2025 | 16:25
A-
A+
Doc-P-1402053-638902077682730075.jpg
Doc-P-1402053-638902077682730075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحّب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مساء اليوم الخميس، بإقرار الحكومة الأهداف الواردة في الورقة الأميركيّة. 
Advertisement

وقال بارو: "نرحب بقرار الحكومة اللبنانية الشجاع والتاريخي بالسير نحو السيادة الكاملة". 

تابع: "يمكن للبنان الاعتماد علينا في الوقوف إلى جانبه في مسار السيادة".
مواضيع ذات صلة
كيف علّقت الولايات المتحدة على قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين؟
lebanon 24
08/08/2025 00:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الضربات الإسرائيلية على إيران... كيف علّقت روسيا؟
lebanon 24
08/08/2025 00:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد منشورات لطالبة فلسطينية.. فرنسا تعلق استقبال الغزيين
lebanon 24
08/08/2025 00:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار "الشورى" وقف ضريبة المحروقات
lebanon 24
08/08/2025 00:53:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-07
16:45 | 2025-08-07
16:33 | 2025-08-07
15:54 | 2025-08-07
15:44 | 2025-08-07
15:23 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24