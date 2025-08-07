بعد قرار الحكومة... كيف علّقت فرنسا؟

رحّب الفرنسي ، مساء اليوم الخميس، بإقرار الحكومة الأهداف الواردة في الورقة الأميركيّة.

وقال : "نرحب بقرار الشجاع والتاريخي بالسير نحو السيادة الكاملة".



تابع: "يمكن للبنان الاعتماد علينا في الوقوف إلى جانبه في مسار السيادة".