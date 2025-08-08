بيان من "الثقافة".. هذا ما جاء فيه

30
Lebanon 24
08-08-2025
01:29
أعلنت وزارة الثقافة-المديرية العامة للشؤون الثقافية في بيان، أنه "عطفًا على إعلانها السابق، تستمر باستقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2026 والتي تنظمها
أكاديمية الفنون
وعلوم الصور المتحركة، على أن تكون آخر مهلة لاستقبال الطلبات يوم الثلثاء الواقع في 2 ايلول 2025".
ولفتت الى أنه "تسجل كل الطلبات في قلم
المديرية العامة للشؤون
الثقافية-وزارة الثقافة في مقر الوزارة في قصر الاونيسكو خلال اوقات الدوام الرسمي وترسل ايضا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: oscarslebanon@gmail.com ، مشيرة الى انه يمكن ارسال اي سؤال أو استفسار على البريد الإلكتروني الوارد سابقاً".
يجب أن يشتمل كل ملف على المستندات التالية: ١. كتاب ترشح موجه الى وزارة الثقافة-
المديرية العامة
للشؤون الثقافية. ٢. ملخص من صفحة واحدة. ٣. مواد التواصل المتاحةللترويج. ٤. إثباتات
العرض
السينمائي. ٥. خطة ترويجية في حال اختيار الفيلم. ويجب على كل فيلم ان يتحقق من ان تتوفر لديه جميع الشروط المحددة من قبل
أكاديمية
الفنون وعلوم الصور المتحركة والواردة على الموقع الإلكتروني التالي: https://www.oscars.org/sites/oscars/files/2025-04/98th_aa_international_feature.pdf?VersionId=TNEF7ZSD04Bg1RLZEcUoCPDYlLc9fZpZ
