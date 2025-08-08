Advertisement

لبنان

بيان من "الثقافة".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-08-2025 | 01:29
A-
A+

Doc-P-1402157-638902399086159574.jpg
Doc-P-1402157-638902399086159574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الثقافة-المديرية العامة للشؤون الثقافية في بيان، أنه "عطفًا على إعلانها السابق، تستمر باستقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2026 والتي تنظمها أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة، على أن تكون آخر مهلة لاستقبال الطلبات يوم الثلثاء الواقع في 2 ايلول 2025".
Advertisement

ولفتت الى أنه "تسجل كل الطلبات في قلم المديرية العامة للشؤون الثقافية-وزارة الثقافة في مقر الوزارة في قصر الاونيسكو خلال اوقات الدوام الرسمي وترسل ايضا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: oscarslebanon@gmail.com ، مشيرة الى انه يمكن ارسال اي سؤال أو استفسار على البريد الإلكتروني الوارد سابقاً".

يجب أن يشتمل كل ملف على المستندات التالية: ١. كتاب ترشح موجه الى وزارة الثقافة- المديرية العامة للشؤون الثقافية. ٢. ملخص من صفحة واحدة. ٣. مواد التواصل المتاحةللترويج. ٤. إثباتات العرض السينمائي. ٥. خطة ترويجية في حال اختيار الفيلم. ويجب على كل فيلم ان يتحقق من ان تتوفر لديه جميع الشروط المحددة من قبل أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة والواردة على الموقع الإلكتروني التالي: https://www.oscars.org/sites/oscars/files/2025-04/98th_aa_international_feature.pdf?VersionId=TNEF7ZSD04Bg1RLZEcUoCPDYlLc9fZpZ 
مواضيع ذات صلة
بيان من وزارة الثقافة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/08/2025 10:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/08/2025 10:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/08/2025 10:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة الزراعة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
08/08/2025 10:27:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-08-08
02:30 | 2025-08-08
03:12 | 2025-08-08
03:06 | 2025-08-08
03:00 | 2025-08-08
02:39 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24