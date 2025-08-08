بقرقاشا تحتفل.. مهرجان فني وترفيهي لأربعة أيام متواصلة

Advertisement

افتتح رئيس بلدية بقرقاشا، رشيد مارون، مهرجان "صيف بقرقاشا 2025"، الذي تنظمه البلدية بالتعاون مع PBS Agency، ويستمر على مدى أربعة أيام متتالية حافلة بالفرح والعروض الكوميدية والترفيهية المميزة.شهد الافتتاح مشاركة كهنة الرعية، ، المخاتير، وحشد كبير من أبناء البلدة وقرى .وتلا ذلك عرض لفيلم وثائقي عن البلدة وآثارها، حيث تجول الحضور على المعرض الذي شارك فيه عشرات العارضين والمؤسسات والفنانين، وسط أجواء من الفرح وحلقات الرقص والدبكة ، وسهر الجميع حتى ساعات على الفنان رامي زغيب وفرقتـه الموسيقية.ويستمر المهرجان لأربعة أيام، حيث يشمل اليوم الجمعة سهرة فنية مع المطرب سليمان ومقدمة ألعاب الخفة كريستينا عيد، فيما يشهد السبت لقاءً مع الشيف ريشارد وسهرة كوميدية مميزة مع الفنانين مسعد وإيلي ، على أن يختتم المهرجان مساء الأحد بسهرة غنائية مع الفنان شربل نارشي.