لبنان

بقرقاشا تحتفل.. مهرجان فني وترفيهي لأربعة أيام متواصلة

Lebanon 24
08-08-2025 | 09:19
افتتح رئيس بلدية بقرقاشا، رشيد مارون، مهرجان "صيف بقرقاشا 2025"، الذي تنظمه البلدية بالتعاون مع PBS Agency، ويستمر على مدى أربعة أيام متتالية حافلة بالفرح والعروض الكوميدية والترفيهية المميزة.

شهد الافتتاح مشاركة كهنة الرعية، أعضاء المجلس البلدي، المخاتير، وحشد كبير من أبناء البلدة وقرى القضاء.
وتلا ذلك عرض لفيلم وثائقي عن البلدة وآثارها، حيث تجول الحضور على المعرض الذي شارك فيه عشرات العارضين والمؤسسات والفنانين، وسط أجواء من الفرح وحلقات الرقص والدبكة اللبنانية، وسهر الجميع حتى ساعات الفجر على أنغام الفنان رامي زغيب وفرقتـه الموسيقية.

ويستمر المهرجان لأربعة أيام، حيث يشمل اليوم الجمعة سهرة فنية مع المطرب جوزيف سليمان ومقدمة ألعاب الخفة كريستينا عيد، فيما يشهد السبت لقاءً مع الشيف اللبناني العالمي ريشارد وسهرة كوميدية مميزة مع الفنانين إيلي مسعد وإيلي الراعي، على أن يختتم المهرجان مساء الأحد بسهرة غنائية مع الفنان شربل نارشي.
لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24