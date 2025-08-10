لبنان يستعد لمواجهة اليابان بعد سقوطه أمام كوريا الجنوبية

Advertisement

فاز منتخب على نظيره اللبناني بنتيجة (97-86) في ختام الدور الأول من للرجال لكرة السلة، التي تستضيفها مدينة جدة حتى الأحد المقبل.وسجل هذا الفوز الثاني لكوريا الجنوبية في ، التي تصدرتها ، بعد انتصارها الأول على قطر التي احتلت المركز الرابع والأخير وخرجت من المنافسة. فيما تكبد خسارته الثانية بعد خسارته الأولى أمام أستراليا، وفوزه على قطر.وبذلك، احتلت الجنوبية المركز الثاني في المجموعة خلف أستراليا التي تصدرت الترتيب، وجاء لبنان ثالثًا، في حين جاءت قطر في المركز الرابع والأخير.وتأهلت أستراليا مباشرة إلى دور ربع النهائي، بينما ستلعب كوريا الجنوبية في الدور الثاني ضد منتخب غوام، ويلتقي المنتخب اللبناني مع المنتخب الياباني، صاحب المركز الثاني في ، ضمن الدور الثاني المؤهل إلى ربع النهائي، والمقرر الثلاثاء 12 آب الجاري.