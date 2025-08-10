29
لبنان
لبنان يستعد لمواجهة اليابان بعد سقوطه أمام كوريا الجنوبية
Lebanon 24
10-08-2025
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز منتخب
كوريا الجنوبية
على نظيره اللبناني بنتيجة (97-86) في ختام الدور الأول من
كأس آسيا
للرجال لكرة السلة، التي تستضيفها مدينة جدة
السعودية
حتى الأحد المقبل.
وسجل هذا الفوز الثاني لكوريا الجنوبية في
المجموعة الأولى
، التي تصدرتها
أستراليا
، بعد انتصارها الأول على قطر التي احتلت المركز الرابع والأخير وخرجت من المنافسة. فيما تكبد
لبنان
خسارته الثانية بعد خسارته الأولى أمام أستراليا، وفوزه على قطر.
وبذلك، احتلت
كوريا
الجنوبية المركز الثاني في المجموعة خلف أستراليا التي تصدرت الترتيب، وجاء لبنان ثالثًا، في حين جاءت قطر في المركز الرابع والأخير.
وتأهلت أستراليا مباشرة إلى دور ربع النهائي، بينما ستلعب كوريا الجنوبية في الدور الثاني ضد منتخب غوام، ويلتقي المنتخب اللبناني مع المنتخب الياباني، صاحب المركز الثاني في
المجموعة الثانية
، ضمن الدور الثاني المؤهل إلى ربع النهائي، والمقرر الثلاثاء 12 آب الجاري.
لبنان
رياضة
تابع
