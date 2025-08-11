Advertisement

لبنان

أداء "الثنائي" مثل العروس: "ببكي وبروح"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-08-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1403277-638904979001210944.webp
Doc-P-1403277-638904979001210944.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سأل متابع عتيق، ما دامت الامور في السقوف المرتفعة وصلت الى حد اعلان رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ان السلاح لن يسلّم متوجهاً الى الحكومة ومعها ضمناً رئيس الجمهورية، يروحوا يبلطوا البحر، لماذا لا يترجم هذا الموقف عملانياً بخطوات جدية تكون على مستوى المضمون العالي السقف، وتثبت صلابته، كتعليق مشاركة وزراء "الثنائي" في الحكومة لحين تصويب قرارها، لا العودة الى الجلسات على طريقة العروس التي تبكي وأثناء انتقالها الى منزلها الزوجي على طريقة "ببكي وبروح". 
Advertisement
كما سأل المتابع العتيق ما السرّ في ظاهرة ثوران الغضب الشعبي الاعتراضي عبر المسيرات الاحتجاجية وقطع الطرقات ليلاً، وهمودها نهاراً في يوم عمل عادي؟.
وغمز بخبث، ما دام التحدي وصل الى حدود تبليط البحر فإن الدعوة مفتوحة ليس للعمال السوريين المتواجدين في لبنان وحدهم، بل أيضاً لجميع من يمتهن "التبليط" وما زال متواجداً في سوريا للقدوم الى لبنان للمساهمة في دفن المؤامرة في مهدها، والمشاركة في ورشة "التبليط" التي يرتقب أن تستغرق من الوقت حتى قيام الساعة…
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"الثنائي" يعتبر انه تعرض لخديعة وتعاطيه سيكون "على القطعة"
lebanon 24
11/08/2025 10:35:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"كومرتس بنك" يرفع توقعات الأرباح لعام 2025 بفضل أداء قوي
lebanon 24
11/08/2025 10:35:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة ثانية مرتقبة من "الثنائي" بعد انتهاء خطة الجيش
lebanon 24
11/08/2025 10:35:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" ينتظر خطة الجيش ويطرح حلّاً
lebanon 24
11/08/2025 10:35:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-08-11
03:06 | 2025-08-11
03:00 | 2025-08-11
02:54 | 2025-08-11
02:49 | 2025-08-11
02:48 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24