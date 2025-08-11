أداء "الثنائي" مثل العروس: "ببكي وبروح"

Advertisement

سأل متابع عتيق، ما دامت الامور في السقوف المرتفعة وصلت الى حد اعلان رئيس " للمقاومة" ان السلاح لن يسلّم متوجهاً الى الحكومة ومعها ضمناً رئيس الجمهورية، يروحوا يبلطوا البحر، لماذا لا يترجم هذا الموقف عملانياً بخطوات جدية تكون على مستوى المضمون العالي السقف، وتثبت صلابته، كتعليق مشاركة وزراء " " في الحكومة لحين تصويب قرارها، لا العودة الى الجلسات على طريقة العروس التي تبكي وأثناء انتقالها الى منزلها الزوجي على طريقة "ببكي وبروح".كما سأل المتابع العتيق ما السرّ في ظاهرة ثوران الغضب الشعبي الاعتراضي عبر المسيرات الاحتجاجية وقطع الطرقات ليلاً، وهمودها نهاراً في يوم عمل عادي؟.وغمز بخبث، ما دام التحدي وصل الى حدود تبليط البحر فإن الدعوة مفتوحة ليس للعمال السوريين المتواجدين في وحدهم، بل أيضاً لجميع من يمتهن "التبليط" وما زال متواجداً في للقدوم الى لبنان للمساهمة في دفن المؤامرة في مهدها، والمشاركة في ورشة "التبليط" التي يرتقب أن تستغرق من الوقت حتى قيام الساعة…