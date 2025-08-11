الجميل زار سلام: على إيران أن تحترم قرار لبنان وسيادته ومصلحته

Advertisement

بعد اللقاء قال النائب سامي الجميل :" اتينا اليوم ككتلة لتهنئة دولة الرئيس سلام ولنشد على يده ، ونتمنى له التوفيق بكل ما يقوم به كما حييناه على صلابته ومواقفه الشجاعة ، واليوم بالتأكيد التحديات كبيرة امامه، ولكننا متأكدين انه بوجوده ووجود فخامة الرئيس والوزراء في الحكومة ، لدينا فرصة تاريخية كي يستطيع ان يعود ليقف مجددا على رجليه، كما كانت مناسبة لنقدم أمل للبنانيين بمستقبل أفضل لنا ولاولادنا.هناك تحديات كبيرة امامنا ونحنا متاكدين بحكمته وبحكمة فخامة الرئيس ، سنستطيع الوصول الى النتيجة المطلوبة.اضاف:" وفي هذا النهار لا نستطيع الا نوجه تحية الى الجيش اللبناني الذي قدم شهداء بالامس ، شهداء السيادة والشرعية اللبنانية، وبسط سيادة كامل أراضيها ، هؤلاء الشباب هم امانة بعنق كل واحد منا ، لان نستمر بعملنا من أجل فرض سلطة الدولة على كامل أرضيها، وتعازينا لقيادة الجيش و لاهل الشهداء ، ونحن سنبقى إلى جانب الجيش بكل المحطات وبكل المناسبات."وردا على سؤال بشأن التدخلات الايرانية بالشؤون اللبنانية قال:" لا اريد من هذا المنبر توريط دولة الرئيس بمواقف، ولكن راي حزب الكتائب هو رفض لكل التصاريح ، إن كان المستشار الخامنئي أو ، أو نائبه أو مسؤولي الحرس ، وهم جميعا ينتهكون سيادة لبنان ويعتدون على قرار الدولة اللبنانية، نحن نرفض هذه التصاريح مضمونا وشكلا ، على أن تحترم قرار لبنان وسيادته ومصلحته ، اعتقد أن لبنان دفع بما فيه كفاية عن سياسة إيران وثمن كل التدخلات المباشرة لإيران بالشؤون اللبنانية عبر تمويل وتسليح " "وجر الحزب إلى معارك دفع ثمنها ليس فقط " حزب الله " نفسه با كل اللبنانية، من هنا اعتقد انه من المفترض على القيادة الإيرانية ان يكون لديها حد أدنى من التواضع، بعد ما مرت به هي والمنطقة و ان يتعاطوا معنا باحترام أكبر."ابو الحسنوالتقى الرئيس سلام امين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن ، وقد تم البحث في قضايا وطنية ومسائل إنمائية مهمة.الصمدكذلك استقبل الرئيس سلام النائب عبد العزيز الصمد وبحث معه الاوضاع العامة.المؤسسة اللبنانية للانتشاروالتقى رئيس الحكومة رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار السيدة روز شويري والمديرة العامة للمؤسسة هيام بستاني، وتناول البحث مواضيع تخص المؤسسة ، لا سيما ما يتعلق باستعادة الجنسية والمراسيم العالقة لعدد كبير من اللبنانيين والتي تحتاج الى تواقيع من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.