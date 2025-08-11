Advertisement

لبنان

ضبط إشغالات ومخالفات في عزمي وقاديشا

Lebanon 24
11-08-2025 | 08:56
شارك نائب رئيس بلدية طرابلس خالد كبارة ورئيس لجنة السير والتنسيق الأمني جلال الست في دورية لشرطة البلدية بتوجيه من رئيسها عبد الحميد كريمة. وشملت الحملة شارعي عزمي وقاديشا، وتم خلالها:
مصادرة العوائق الحديدية والبلاستيكية المخالفة.

إزالة ومصادرة كراسي وطاولات المقاهي على الأرصفة وتوجيه إنذارات.

تسطير محاضر ضبط لسيارات تعيق حركة المرور، خصوصاً أمام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأُكد أن الحملات ستُنظَّم دورياً وتشمل مختلف مناطق طرابلس.
