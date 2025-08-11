ضبط إشغالات ومخالفات في عزمي وقاديشا

Advertisement

شارك بلدية ورئيس لجنة السير والتنسيق الأمني جلال في دورية لشرطة البلدية بتوجيه من رئيسها . وشملت الحملة شارعي عزمي وقاديشا، وتم خلالها:مصادرة العوائق الحديدية والبلاستيكية المخالفة.إزالة ومصادرة كراسي وطاولات المقاهي على الأرصفة وتوجيه إنذارات.تسطير محاضر ضبط لسيارات تعيق حركة المرور، خصوصاً أمام ذوي الاحتياجات الخاصة.وأُكد أن الحملات ستُنظَّم دورياً وتشمل مختلف مناطق طرابلس.