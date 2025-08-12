Advertisement

لبنان

ليستخرجوا النحاس.. هذا ما فعلوه في طرابلس

Lebanon 24
12-08-2025 | 19:46
A-
A+
Doc-P-1403938-638906286683519340.png
Doc-P-1403938-638906286683519340.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غطى دخان حريق كبير سماء طرابلس مساء اليوم، بعدما أقدم مجهولون في سيارة "رابيد" كحلية على رمي كمية كبيرة من الإطارات وإشعالها في منطقة زيتون أبي سمراء باتجاه ضهر العين، بهدف استخراج النحاس، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement

ولدى وصول دورية من مخابرات الجيش وشرطة بلدية طرابلس، فرّ الفاعلون، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وحسب المعلومات، فإن أحد المواطنين رصد لوحة سيارة المشتبه بهم، وتم تزويد القوى الأمنية ومخابرات الجيش بها، ويجري العمل على تعقبهم لتوقيفهم.
 
 
مواضيع ذات صلة
ما جديد قضية "زورق الناقورة"؟ هذا ما فعله الجيش
lebanon 24
13/08/2025 00:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رسوم ترامب على النحاس ترتد سلباً: الصين تعزز هيمنتها
lebanon 24
13/08/2025 00:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رسوم ترامب تهزّ سوق النحاس
lebanon 24
13/08/2025 00:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
النحاس يواصل المكاسب
lebanon 24
13/08/2025 00:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:56 | 2025-08-12
22:51 | 2025-08-12
22:33 | 2025-08-12
22:24 | 2025-08-12
22:19 | 2025-08-12
22:15 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24