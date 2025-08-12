ليستخرجوا النحاس.. هذا ما فعلوه في طرابلس

Advertisement

غطى دخان حريق كبير سماء مساء اليوم، بعدما أقدم مجهولون في سيارة "رابيد" كحلية على رمي كمية كبيرة من الإطارات وإشعالها في منطقة زيتون أبي سمراء باتجاه ، بهدف استخراج النحاس، حسب مندوبة " ".ولدى وصول دورية من مخابرات الجيش وشرطة بلدية طرابلس، فرّ الفاعلون، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.وحسب المعلومات، فإن أحد المواطنين رصد لوحة سيارة المشتبه بهم، وتم تزويد القوى الأمنية ومخابرات الجيش بها، ويجري العمل على تعقبهم لتوقيفهم.