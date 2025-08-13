35
o
بيروت
36
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
36
o
جونية
38
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
28
o
بشري
36
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نازحون تعرضوا لـ"مراقبة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-08-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسعى نازحون سوريون في
لبنان
للعودة إلى بلادهم وذلك بعدما تحدثوا عن تعرّضهم لما وصفوه بـ"مراقبة" من قبل "
حزب الله
" في المناطق التي يتواجد فيها الأخير، لاسيما في الجنوب.
Advertisement
وتبين أنَّ السوريين هؤلاء سيتقدمون بطلبات مغادرة لدى مُفوضية اللاجئين للعودة إلى بلادهم فوراً من دون أي تأخير، بينما سيتدبرون أمورهم هناك على قاعدة "في بلدي بعمل شو ما بدي".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تعرض تشييد أبراج مراقبة حدودية في جنوب لبنان
Lebanon 24
بريطانيا تعرض تشييد أبراج مراقبة حدودية في جنوب لبنان
13/08/2025 13:25:14
13/08/2025 13:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق جديد في "أوبك+" لرفع الإنتاج ومواصلة مراقبة السوق
Lebanon 24
اتفاق جديد في "أوبك+" لرفع الإنتاج ومواصلة مراقبة السوق
13/08/2025 13:25:14
13/08/2025 13:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"مُراقبة" داخل مجلس النواب
Lebanon 24
"مُراقبة" داخل مجلس النواب
13/08/2025 13:25:14
13/08/2025 13:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "أ.ف.ب": 40 قتيلاً في هجوم لـ"الدعم السريع" على مخيم أبو شوك للنازحين في دارفور في السودان
Lebanon 24
وكالة "أ.ف.ب": 40 قتيلاً في هجوم لـ"الدعم السريع" على مخيم أبو شوك للنازحين في دارفور في السودان
13/08/2025 13:25:14
13/08/2025 13:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
على هامش زيارة لاريجاني.. كيف تُقرَأ الاعتراضات عليها؟
Lebanon 24
على هامش زيارة لاريجاني.. كيف تُقرَأ الاعتراضات عليها؟
06:15 | 2025-08-13
13/08/2025 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس لقاء بعبدا... ماذا أبلغ الرئيس عون لاريجاني؟
Lebanon 24
كواليس لقاء بعبدا... ماذا أبلغ الرئيس عون لاريجاني؟
06:10 | 2025-08-13
13/08/2025 06:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عن جمعية تجار بيروت.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان عن جمعية تجار بيروت.. هذا ما جاء فيه
05:52 | 2025-08-13
13/08/2025 05:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقاء لاريجاني بعون... ماذا كشفت مصادر رئاسة الجمهوريّة؟
Lebanon 24
بعد لقاء لاريجاني بعون... ماذا كشفت مصادر رئاسة الجمهوريّة؟
05:38 | 2025-08-13
13/08/2025 05:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقّف أنظمتها الإلكترونيّة... هذا ما أعلنته وزارة الماليّة
Lebanon 24
بعد توقّف أنظمتها الإلكترونيّة... هذا ما أعلنته وزارة الماليّة
05:21 | 2025-08-13
13/08/2025 05:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:15 | 2025-08-13
على هامش زيارة لاريجاني.. كيف تُقرَأ الاعتراضات عليها؟
06:10 | 2025-08-13
كواليس لقاء بعبدا... ماذا أبلغ الرئيس عون لاريجاني؟
05:52 | 2025-08-13
بيان عن جمعية تجار بيروت.. هذا ما جاء فيه
05:38 | 2025-08-13
بعد لقاء لاريجاني بعون... ماذا كشفت مصادر رئاسة الجمهوريّة؟
05:21 | 2025-08-13
بعد توقّف أنظمتها الإلكترونيّة... هذا ما أعلنته وزارة الماليّة
05:21 | 2025-08-13
في هذا الموعد.. لاريجاني سيزور ضريح نصرالله
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 13:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 13:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 13:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24