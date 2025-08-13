Advertisement

نازحون تعرضوا لـ"مراقبة"

خاص "لبنان 24"

13-08-2025 | 03:30
يسعى نازحون سوريون في لبنان للعودة إلى بلادهم وذلك بعدما تحدثوا عن تعرّضهم لما وصفوه بـ"مراقبة" من قبل "حزب الله" في المناطق التي يتواجد فيها الأخير، لاسيما في الجنوب.
وتبين أنَّ السوريين هؤلاء سيتقدمون بطلبات مغادرة لدى مُفوضية اللاجئين للعودة إلى بلادهم فوراً من دون أي تأخير، بينما سيتدبرون أمورهم هناك على قاعدة "في بلدي بعمل شو ما بدي".
المصدر: خاص "لبنان 24"
