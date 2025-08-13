Advertisement

لبنان

في بلدة جنوبيّة... إليكم ما حدث بين مواطنين و"اليونيفيل"

Lebanon 24
13-08-2025 | 06:18
Doc-P-1404187-638906886110349498.jpg
Doc-P-1404187-638906886110349498.jpg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عدداً من المواطنين اعترضوا دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة محرونة في جنوب لبنان، ومنعوها من دخول البساتين.
وطلب الأهالي من عناصر الدوريّة مُغادرة البلدة، لكن مخابرات الجيش وصلت إلى المكان، وسمحت لقوّات "اليونيفيل" بإكمال طريقها.
 
 
 
