أفادت مندوبة " "، أنّ عدداً من المواطنين اعترضوا دورية لـ"اليونيفيل" في بلدة محرونة في ، ومنعوها من دخول البساتين.

وطلب الأهالي من عناصر الدوريّة مُغادرة البلدة، لكن مخابرات الجيش وصلت إلى المكان، وسمحت لقوّات "اليونيفيل" بإكمال طريقها.