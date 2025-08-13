لاريجاني زار ضريح نصرالله: كان رجلاً عظيماً

زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في علي لاريجاني، مساء الأربعاء، ضريح السّابق لـ" " الشهيد السيد على طريق .

وفي كلمة له هناك، قال لاريجاني: "سنقف إلى جانبكم دائماً وأبداً.. نحن لا نتدخل بشؤون البلدان الداخلية لكننا نؤكد دعمنا لتيارات حول العالم".

وذكر لاريجاني أن " كان رجلاً عظيماً، كما أنه كان رأس مال كبير للعالم الإسلامي أجمع"، وأضاف: "إذا كنتم تريدون السير على درب الشهيد فواجبكم الصمود والمثابرة على المقاومة".