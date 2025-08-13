Advertisement

لبنان

لاريجاني زار ضريح نصرالله: كان رجلاً عظيماً

Lebanon 24
13-08-2025 | 14:26
Doc-P-1404375-638907173198799622.jpg
Doc-P-1404375-638907173198799622.jpg photos 0
زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، مساء الأربعاء، ضريح الأمين العام السّابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله على طريق المطار.
وفي كلمة له هناك، قال لاريجاني: "سنقف إلى جانبكم دائماً وأبداً.. نحن لا نتدخل بشؤون البلدان الداخلية لكننا نؤكد دعمنا لتيارات المقاومة حول العالم".
 
وذكر لاريجاني أن "نصرالله كان رجلاً عظيماً، كما أنه كان رأس مال كبير للعالم الإسلامي أجمع"، وأضاف: "إذا كنتم تريدون السير على درب الشهيد نصر الله فواجبكم الصمود والمثابرة على المقاومة".
 
