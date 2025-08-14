Advertisement

لبنان

وفد من "حزب الله" بحث مع كرامي قضايا تربوية وخدماتية

Lebanon 24
14-08-2025 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1404619-638907786257310612.png
Doc-P-1404619-638907786257310612.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من "حزب الله" وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في مقر الوزارة بالأونيسكو، ضم النائبين إيهاب حمادة ورائد برو، ومسؤول العلاقات العامة في التعبئة التربوية يوسف بسام. وبحث اللقاء قضايا تتعلق بانطلاقة العام الدراسي المقبل، ومعالجة ملفات الطلاب اللبنانيين الجامعيين العائدين من سوريا وأوكرانيا، واعتماد اللغة العربية في امتحانات الكولوكيوم، وتسريع صدور المعادلات والشهادات.
Advertisement

كما ناقش المجتمعون تسجيل طلاب المدارس اللبنانيين النازحين من سوريا رغم غياب المستندات، وتأثير العدوان الإسرائيلي على القطاع التربوي، وملفات إنشائية وخدماتية مثل افتتاح متوسطة لاسا الرسمية ونقل مبنى ثانوية القصر في الهرمل، إضافة إلى ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية.

وأكدت وزيرة التربية أنها "تعمل على معالجة مختلف القضايا المطروحة، وأن فترة منع التوظيف لمدة خمس سنوات قد انتهت، وبالتالي فهي تعمل على تحويل المستعان بهم والمتعاقدين على حساب البلديات إلى متعاقدين نظاميين مع وزارة التربية واحتساب التكاليف المالية من ضمن موازنة الوزارة، وكذلك الاستفادة من فائض الناجحين في دورتي 2008 و2016 بعد إجراء دراسة للحاجات، على أن يكون التعليم أربعة أيام في الأسبوع، ولم يتم حسم الساعات الأسبوعية إذا كانت 18 أو 20 حصة".
مواضيع ذات صلة
مجلس اتحاد بلديات جرد القيطع بحث في قضايا تنموية وخدماتية
lebanon 24
14/08/2025 18:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "حزب الله" يزور فيصل كرامي غداً
lebanon 24
14/08/2025 18:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث مع رؤساء بلديات وجمعيات شؤونا إنمائية وخدماتية
lebanon 24
14/08/2025 18:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع سفراء وفاعليات في قضايا صحية وغذائية والتقى وفد الصليب الأحمر
lebanon 24
14/08/2025 18:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-08-14
10:59 | 2025-08-14
10:54 | 2025-08-14
10:51 | 2025-08-14
10:30 | 2025-08-14
10:20 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24