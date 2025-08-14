وفد من "حزب الله" بحث مع كرامي قضايا تربوية وخدماتية

Advertisement

زار وفد من " " وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في مقر الوزارة بالأونيسكو، ضم النائبين إيهاب حمادة ورائد برو، ومسؤول العلاقات العامة في التعبئة التربوية يوسف بسام. وبحث اللقاء قضايا تتعلق بانطلاقة العام الدراسي المقبل، ومعالجة ملفات الطلاب اللبنانيين الجامعيين العائدين من وأوكرانيا، واعتماد اللغة العربية في امتحانات الكولوكيوم، وتسريع صدور المعادلات والشهادات.كما ناقش المجتمعون تسجيل طلاب المدارس اللبنانيين من سوريا رغم غياب المستندات، وتأثير العدوان على القطاع التربوي، وملفات إنشائية وخدماتية مثل افتتاح متوسطة لاسا الرسمية ونقل مبنى ثانوية في الهرمل، إضافة إلى ملف التفرغ في .وأكدت وزيرة التربية أنها "تعمل على معالجة مختلف المطروحة، وأن فترة منع التوظيف لمدة خمس سنوات قد انتهت، وبالتالي فهي تعمل على تحويل المستعان بهم والمتعاقدين على حساب البلديات إلى متعاقدين نظاميين مع وزارة التربية واحتساب التكاليف المالية من ضمن موازنة الوزارة، وكذلك الاستفادة من فائض الناجحين في دورتي 2008 و2016 بعد إجراء دراسة للحاجات، على أن يكون التعليم أربعة أيام في الأسبوع، ولم يتم حسم الساعات الأسبوعية إذا كانت 18 أو 20 حصة".