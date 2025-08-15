Advertisement

أرسلان في عيد السيدة: نتمنّى للبنان أن ينعم بالاستقرار والازدهار

15-08-2025 | 06:07
Doc-P-1405014-638908604936071139.jpg
Doc-P-1405014-638908604936071139.jpg photos 0
كتب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "الدعوة إلى المحبّة والتسامح وترسيخ روح المواطنة والانتماء الوطني، قد يراها كثيرون أمرًا من الماضي أو غير مناسب لزمننا الحالي. لكنّنا في خلدة، وفي مدرسة الزعيم الوطني الأمير مجيد أرسلان، لا نعرف سوى هذه المبادئ والقيم. وفي عيد السيّدة، نتمنّى للبنان أن ينعم بالاستقرار والازدهار، وأن تسود بين أبنائه روحيّة هذه المبادئ والقيم. كلّ عيد واللبنانيون وأبناء الطوائف المسيحية بخير".
