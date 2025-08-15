أرسلان في عيد السيدة: نتمنّى للبنان أن ينعم بالاستقرار والازدهار

كتب " اللبناني" عبر حسابه على منصّة "إكس": "الدعوة إلى المحبّة والتسامح وترسيخ روح المواطنة والانتماء الوطني، قد يراها كثيرون أمرًا من الماضي أو غير مناسب لزمننا الحالي. لكنّنا في ، وفي مدرسة الزعيم الوطني ، لا نعرف سوى هذه المبادئ والقيم. وفي عيد السيّدة، نتمنّى للبنان أن ينعم بالاستقرار والازدهار، وأن تسود بين أبنائه روحيّة هذه المبادئ والقيم. كلّ عيد واللبنانيون وأبناء الطوائف بخير".

Advertisement