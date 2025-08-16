31
o
بيروت
33
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أين أصبحت ورقتا الـ 500 ألف والمليون ليرة؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
16-08-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقرّ مجلس النواب في شهر نيسان الماضي قانوناً يُتيح لمصرف
لبنان
طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف والمليون ليرة بهدف تسهيل عمليات التبادل بالعملة المحلية بعدما أصبحت أكبر فئة من الليرة توازي دولاراً واحداً تقريباً، ولكن لغاية الآن لم تبصر هاتان الورقتان النور، فما السبب؟
Advertisement
قال
الخبير الاقتصادي
والمالي الدكتور
بلال علامة
عبر "
لبنان 24
": "صحيح ان القانون صدر ولكن عملية التنفيذ لم تحصل لأن هذا الأمر لا يُناسب الآن حسابات
مصرف لبنان
"، موضحا انه "في حال طباعة ورقتي الـ 500 ألف والمليون سيزداد حجم السيولة المتداولة وهذا ما يتجنبه المركزي".
وأشار إلى ان "كتلة السيولة بالليرة
اللبنانية
حاليا تبلغ 110 تريليون ليرة وفي حال ازدادات سنشهد تفلتا في سعر الصرف لاسيما مع توقف التدفقات المالية الأجنبية إلى لبنان كلياً"، معتبرا ان "هذا الأمر سيتفاقم لاحقا".
ورأى انه "من غير المناسب وسط هذه الأجواء طباعة أي ورقة نقدية جديدة من أي فئة كانت".
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مرقص: رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 28 مليون ليرة بدءا من الشهر المقبل
Lebanon 24
مرقص: رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 28 مليون ليرة بدءا من الشهر المقبل
16/08/2025 12:35:53
16/08/2025 12:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسمر شكر لجابر المباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهرياً لمتقاعدي القطاع العام
Lebanon 24
الأسمر شكر لجابر المباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهرياً لمتقاعدي القطاع العام
16/08/2025 12:35:53
16/08/2025 12:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
16/08/2025 12:35:53
16/08/2025 12:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يرفع تعرفة عملية TAVI إلى 700 مليون ليرة
Lebanon 24
الضمان الاجتماعي يرفع تعرفة عملية TAVI إلى 700 مليون ليرة
16/08/2025 12:35:53
16/08/2025 12:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"تهديد مباشر"... هكذا ردّ جعجع على خطاب قاسم
Lebanon 24
"تهديد مباشر"... هكذا ردّ جعجع على خطاب قاسم
05:13 | 2025-08-16
16/08/2025 05:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... عدد حوادث السير يرتفع والحلول غائبة
Lebanon 24
بالفيديو... عدد حوادث السير يرتفع والحلول غائبة
05:01 | 2025-08-16
16/08/2025 05:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم يرفع السقف: لا نخاف الحرب الداخلية
Lebanon 24
قاسم يرفع السقف: لا نخاف الحرب الداخلية
05:00 | 2025-08-16
16/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
درجات الحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية.. هذا ما سيكون عليه طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
درجات الحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية.. هذا ما سيكون عليه طقس الأيام المقبلة
04:50 | 2025-08-16
16/08/2025 04:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بـ"أزمة قلبية".. ما جديد الوضع الصحي لإيلي مشنتف؟
Lebanon 24
بعد إصابته بـ"أزمة قلبية".. ما جديد الوضع الصحي لإيلي مشنتف؟
04:49 | 2025-08-16
16/08/2025 04:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
Lebanon 24
من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!
14:15 | 2025-08-15
15/08/2025 02:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
أخطر سيناريو إسرائيليّ ضد لبنان.. ما هو؟
15:48 | 2025-08-15
15/08/2025 03:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
05:13 | 2025-08-16
"تهديد مباشر"... هكذا ردّ جعجع على خطاب قاسم
05:01 | 2025-08-16
بالفيديو... عدد حوادث السير يرتفع والحلول غائبة
05:00 | 2025-08-16
قاسم يرفع السقف: لا نخاف الحرب الداخلية
04:50 | 2025-08-16
درجات الحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية.. هذا ما سيكون عليه طقس الأيام المقبلة
04:49 | 2025-08-16
بعد إصابته بـ"أزمة قلبية".. ما جديد الوضع الصحي لإيلي مشنتف؟
04:45 | 2025-08-16
حرائق لبنان.. إسرائيل أول المُتهمين
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
16/08/2025 12:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
16/08/2025 12:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
16/08/2025 12:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24