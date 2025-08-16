أين أصبحت ورقتا الـ 500 ألف والمليون ليرة؟

Advertisement

أقرّ مجلس النواب في شهر نيسان الماضي قانوناً يُتيح لمصرف طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف والمليون ليرة بهدف تسهيل عمليات التبادل بالعملة المحلية بعدما أصبحت أكبر فئة من الليرة توازي دولاراً واحداً تقريباً، ولكن لغاية الآن لم تبصر هاتان الورقتان النور، فما السبب؟قال والمالي الدكتور عبر " ": "صحيح ان القانون صدر ولكن عملية التنفيذ لم تحصل لأن هذا الأمر لا يُناسب الآن حسابات "، موضحا انه "في حال طباعة ورقتي الـ 500 ألف والمليون سيزداد حجم السيولة المتداولة وهذا ما يتجنبه المركزي".وأشار إلى ان "كتلة السيولة بالليرة حاليا تبلغ 110 تريليون ليرة وفي حال ازدادات سنشهد تفلتا في سعر الصرف لاسيما مع توقف التدفقات المالية الأجنبية إلى لبنان كلياً"، معتبرا ان "هذا الأمر سيتفاقم لاحقا".ورأى انه "من غير المناسب وسط هذه الأجواء طباعة أي ورقة نقدية جديدة من أي فئة كانت".