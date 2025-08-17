Advertisement

لبنان

عدوان: لا سلاح خارج إطار الدولة

Lebanon 24
17-08-2025 | 11:40
أشار النائب جورج عدوان إلى المرحلة الحالية التي يمرّ فيها لبنان، معتبرًا أنها "مرحلة مهمة جدًا حيث يستعيد فيها وطننا حرّيته وقراره ومؤسساته، وعلينا كلبنانيين أن نكون يدًا واحدة وصوتًا واحدًا يقول بأنّ مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، ولا مصلحة تسبق مصلحة لبنان، كما أن القرار الذي تتخذه الدولة هو القرار الوحيد الذي يسري على ال10452 كلم٣."
وخلال مهرجان نادي الطلائع – جدرا، الذي اختُتم بعشاء قروي على أرض ملعب كنيسة مار جرجس – جدرا، شدّد عدوان على أنّ "الجيش اللبناني هو جيشنا الواحد، وهو الجهة الوحيدة المخوّلة امتلاك السلاح، ولا سلاح خارج إطار الدولة".

وأضاف: "هذا اللقاء الذي يجمع الأصدقاء يمثّل صورة مصغّرة عن لبنان، البلد الذي يجمعنا جميعًا، والواجب يقتضي أن نحافظ عليه ونحميه".
 
