لبنان

نائب تغييري: "بدي عيد التجربة"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
18-08-2025 | 04:30
أبلغ أحد نواب التغيير مقربين منه إلى جانب أشخاص آخرين التقى بهم، أنه بصدد الترشح للإنتخابات النيابيّة عام 2026، وبالتالي سيُعيد التجربة مُجدداً في دائرته الإنتخابية.
 
النائب نفسه قال إن "انشغالاته" في مجلس النواب ناهيك عن الكثير من المتابعات اليومية، لم تمنحه الوقت الكافي لبدء الحراك الإنتخابيّ في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه سيبدأ ذلك في القريب العاجل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

