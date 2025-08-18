"لقاء سيدة الجبل": لا خيار أمام "الحزب" سوى العودة إلى لبنان

رأى "لقاء سيدة الجبل" في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي الذي عُقد في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونيًا، أنه "وبعد اعلان قرارها ببسط على كامل التراب اللبناني تنفيذا للدستور، وأتى لتأكيد سياسة "الخطوة مقابل خطوة" مع اسرائيل، يبقى أمام " " طريقٌ واحد: العودة إلى بشروط لبنان، وهي الشروط التي حدّدتها والتي أكّدت أن لا ضمانة لأحد خارج ضمانة الجميع ولا مكاسب لأحد خارج المكاسب الوطنية الجامعة".

Advertisement