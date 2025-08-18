Advertisement

لبنان

"لقاء سيدة الجبل": لا خيار أمام "الحزب" سوى العودة إلى لبنان

Lebanon 24
18-08-2025 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1406067-638911210734807231.jpeg
Doc-P-1406067-638911210734807231.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى "لقاء سيدة الجبل" في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي الذي عُقد في مقر الاشرفيه، حضورياً والكترونيًا، أنه "وبعد اعلان الحكومة اللبنانية قرارها ببسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني تنفيذا للدستور، وأتى الدعم الدولي لتأكيد سياسة "الخطوة مقابل خطوة" مع اسرائيل، يبقى أمام "حزب الله" طريقٌ واحد: العودة إلى لبنان بشروط لبنان، وهي الشروط التي حدّدتها وثيقة الوفاق الوطني والتي أكّدت أن لا ضمانة لأحد خارج ضمانة الجميع ولا مكاسب لأحد خارج المكاسب الوطنية الجامعة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لقاء سيدة الجبل": نرفض العودة إلى المربعات الطائفية
lebanon 24
18/08/2025 16:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": "حزب الله" لا يزال يدافع عن مشروعه الخاص
lebanon 24
18/08/2025 16:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": الازدواجية التي يعيشها لبنان باتت تعيق حياة كل لبناني
lebanon 24
18/08/2025 16:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل" للحكومة: لتحويل بند بسط سيادة الدولة إلى قرار سياسي
lebanon 24
18/08/2025 16:07:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2025-08-18
08:55 | 2025-08-18
08:40 | 2025-08-18
08:37 | 2025-08-18
08:11 | 2025-08-18
08:08 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24