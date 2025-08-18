تضامنًا مع غزة.. الشيخ مؤمن الرفاعي يشارك في اعتصام كربلاء

Advertisement

شارك المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان ، مترئسًا وفدًا لبنانيًا، في اعتصام تضامني في كربلاء دعمًا لغزة واستنكارًا للانتهاكات الإنسانية بحق شعبها، وذلك ضمن فعاليات "حملة ".وضم الوفد مسؤول ملف العلاقات السياسية في الحزب العربي ومقرر لقاء الأحزاب مهدي مصطفى، شيخ الزاوية الرفاعية الحاتمية في الشيخ بلال الحلاق، الشيخ بشير جاجية، الشيخ طاهر الشريف، المهندس إبراهيم جعفر، الحاج أبو صادق، وشخصيات أخرى.وألقى الشيخ الرفاعي كلمة باسم الوفد أكد فيها أنّ "المحور في خندق واحد ومصير واحد، وهدفه تحرير من بحرها إلى نهرها"، مشددًا على التمسك بسلاح في ، "إذ لا معنى للمقاومة من دونه"، خاتمًا بالقول: "موعدنا بعد الصبر مع نصر عزيز، وما النصر إلا من عند الله".