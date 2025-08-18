Advertisement

تضامنًا مع غزة.. الشيخ مؤمن الرفاعي يشارك في اعتصام كربلاء

Lebanon 24
18-08-2025 | 13:07
شارك المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي، مترئسًا وفدًا لبنانيًا، في اعتصام تضامني في كربلاء دعمًا لغزة واستنكارًا للانتهاكات الإنسانية بحق شعبها، وذلك ضمن فعاليات "حملة أنصار القدس".
وضم الوفد مسؤول ملف العلاقات السياسية في الحزب العربي الديمقراطي ومقرر لقاء الأحزاب مهدي مصطفى، شيخ الزاوية الرفاعية الحاتمية في طرابلس الشيخ بلال الحلاق، الشيخ بشير جاجية، الشيخ طاهر الشريف، المهندس إبراهيم جعفر، الحاج أبو صادق، وشخصيات أخرى.

وألقى الشيخ الرفاعي كلمة باسم الوفد أكد فيها أنّ "المحور في خندق واحد ومصير واحد، وهدفه تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها"، مشددًا على التمسك بسلاح المقاومة في لبنان، "إذ لا معنى للمقاومة من دونه"، خاتمًا بالقول: "موعدنا بعد الصبر مع نصر عزيز، وما النصر إلا من عند الله".
