لبنان

تحركات إسرائيلية في الجنوب.. الجيش يستنفر وهذا ما يجري

Lebanon 24
18-08-2025 | 15:33
Doc-P-1406260-638911532755634298.jpg
Doc-P-1406260-638911532755634298.jpg photos 0
أفادت معلومات "لبنان24"، بأنه جرى تسجيل تحرك لجرافات إسرائيلية عند حدود بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين.
 وذكرت المصادر الميدانية أنه سُمع أيضاً تحرك لآليات صغيرة في الحي الشرقي تزامناً مع تحليق طائرة مُسيرة من نوع "كواد كوبيتر" على علو مُنخفض في وسط البلدة.
 
أيضاً، جرى رصد تحركات لـ3 آليات إسرائيلية على طريق الجدار داخل الأراضي اللبنانية شرق ميس الجبل، وذلك وسط تحليق مكثف للطيران المُسير الإسرائيلي.
 
وتزامناً، أفادت المعلومات عن قيام الجيش اللبناني بتسيير دوريات مؤللة في ميس الجبل وباتجاه النقاط التي يتحرّك فيها العدو الإسرائيليّ.
