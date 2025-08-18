تحركات إسرائيلية في الجنوب.. الجيش يستنفر وهذا ما يجري

أفادت معلومات " "، بأنه جرى تسجيل تحرك لجرافات إسرائيلية عند حدود بلدة الحدودية في ، مساء اليوم الإثنين.

Advertisement

وذكرت المصادر الميدانية أنه سُمع أيضاً تحرك لآليات صغيرة في الحي الشرقي تزامناً مع تحليق طائرة مُسيرة من نوع "كواد كوبيتر" على علو مُنخفض في وسط البلدة.

أيضاً، جرى رصد تحركات لـ3 آليات إسرائيلية على طريق الجدار داخل الأراضي شرق ميس الجبل، وذلك وسط تحليق مكثف للطيران المُسير .

وتزامناً، أفادت المعلومات عن قيام بتسيير دوريات مؤللة في ميس الجبل وباتجاه النقاط التي يتحرّك فيها العدو الإسرائيليّ.