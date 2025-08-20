لجنة التّنسيق اللبنانيّة-الأميركيّة :قرار الحكومة اللّبنانيّة بحصر السلاح سّياديّ وتاريخيّ!



Advertisement



ودانت "خُطاب العُنْف اللّفظيّ المليء بالتّحريض، والتّهويل، والتّهديد بالحرب الأهليّة، وضرب السِّلم الأهليّ، والذي يعتَمِدُه "حزبُ الله" قِيادةً وقواعِد". وصفت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة - الأميركيَّة (LACC) القرار الحكومي بـ "حصر السِّلاح في يد القِوى العسكريَّة والأمنيَّة الشرعيَّة اللّبنانيّة" بأنه "قرارٌ سياديٌّ لبنانيٌّ بامتياز، يستنِدُ إلى الدّستور واتّفاق الطّائف، وقرارات الدّولي 1701،1680،1559، واتّفاق خفض التّصعيد وخطاب القسم والبيان الوزراي".ودانت "خُطاب العُنْف اللّفظيّ المليء بالتّحريض، والتّهويل، والتّهديد بالحرب الأهليّة، وضرب السِّلم الأهليّ، والذي يعتَمِدُه "حزبُ الله" قِيادةً وقواعِد".

ودعت اللجنة "العالم العربيّ والمجتمع الدولي إلى رفع استثنائيّ لمستوى الدّعم التّقني واللّوجستي للقِوى العسكريّة والأمنيّة اللّبنانيّة، خصوصًا الجيش اللّبناني وقوى لامن الداخلي". وانتهت الى تجديد دعوتها إلى "استرداد حقّ الاغتراب اللّبنانيّ بالتّصويت لِ 128 نائبًا/ة" لأنه "غير قابل للتّفاوض".





كما استكرت "التّفجير الذي تعرَّض له الجيش اللّبناني في زبقين في 9 آب الجاري2025 والذي أودى بأرواح عسكريّين أبطال".



