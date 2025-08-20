الكتائب: نكرر رفضنا للتدخل الإيراني المتمادي في الشؤون اللبنانية

Advertisement

دان المكتب السياسي الكتائبي في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل "تصريحات لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التي هدد فيها باندلاع حرب أهلية بين اللبنانيين وإنهاء الحياة في البلد في حال المسّ بسلاح الحزب"، معتبرًا أن "هذا الكلام يشكّل مساسًا مباشرًا بالسلم الأهلي وتهديدًا خطيرًا لأمن اللبنانيين".وقال:"ان حزب الكتائب اذ يكرر رفضه التدخل المتمادي في الشؤون يعتبر أن موقف قاسم، جاء متماهياً مع تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي يسعى الى حماية مصالح طهران وهو لا يعبّر عن إرادة أبناء الطائفة الشيعية ولا يأخذ في الاعتبار مصلحة ".واشار الى أن "الإطار الوحيد والشرعي لأي بحث في آلية حصر السلاح بيد الدولة هو المؤسسات الدستورية"، وشدّد على "وجوب قرار القاضي بتسليم خطة عملانية من قيادة الجيش إلى المجلس، تمهيدًا لإقرارها في المهلة المحدّدة".