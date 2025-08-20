Advertisement

لبنان

المجلس العام الماروني.. مطالب بمحاسبة المسيئين للبطريرك الراعي

20-08-2025 | 06:45
دان المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى ما تعرّض له البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من إساءات رخيصة صدرت عن أصوات مأجورة.
وأكد المجلس أن سيد بكركي يبقى الضمير الحي للبنان وحامي ثوابته التاريخية والكيانية، وأن أي مساس به هو اعتداء على جميع الموارنة وكل لبناني حر مؤمن بالسيادة والكرامة الوطنية.

ودعا المجلس السلطات المختصة إلى التحرّك الفوري وملاحقة المسيئين وإنزال أشد العقوبات بهم، محذراً من أن التهاون يشجع على الانحدار الأخلاقي والوطني.

وشدد على أن البطريرك الراعي بمواقفه الجريئة وصوته الحر يعبر عن ضمير الأمة، واستهدافه لن يزيده إلا تمسكاً برسالته وإصراراً على الدفاع عن لبنان.
