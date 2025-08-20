المجلس العام الماروني.. مطالب بمحاسبة المسيئين للبطريرك الراعي

Advertisement

دان المجلس العام برئاسة المهندس ميشال متى ما تعرّض له البطريرك الماروني من إساءات رخيصة صدرت عن أصوات مأجورة.وأكد المجلس أن سيد يبقى الضمير الحي للبنان وحامي ثوابته التاريخية والكيانية، وأن أي مساس به هو اعتداء على جميع الموارنة وكل لبناني حر مؤمن بالسيادة والكرامة الوطنية.ودعا المجلس السلطات المختصة إلى التحرّك الفوري وملاحقة المسيئين وإنزال أشد بهم، محذراً من أن التهاون يشجع على الانحدار الأخلاقي والوطني.وشدد على أن بمواقفه الجريئة وصوته الحر يعبر عن ضمير الأمة، واستهدافه لن يزيده إلا تمسكاً برسالته وإصراراً على الدفاع عن .