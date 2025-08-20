29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ردّ "إخلاءات السبيل" في ملف كازينو لبنان
Lebanon 24
20-08-2025
|
22:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردّت الهيئة الاتهامية في
جبل لبنان
طلبات إخلاء السبيل المقدّمة من المدعى عليهم، في ملف كازينو
لبنان
ومنصة Betarabia وأعادت الملف إلى
النائب العام
الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، ما يعكس توجهًا قضائيًا حازمًا في التعاطي مع هذه القضية الحساسة.
Advertisement
وكتبت" الديار":منذ ما يقارب الأسبوع ختم قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي طارق بو نصار التحقيق في الملف الأساسي بعدما استمع شخصيًا إلى الخبراء المعيّنين ودوّن ما يلزم في ملف ضخم تجاوز الألفي صفحة.
ومع أن الملف الأساسي أُقفل، إلا أن التحقيقات لم تنته، إذ يبقى ملف آخر مفصول تتابعه في
النيابة العامة
المالية القاضية دورا الخازن ويتعلق بجرائم الفساد والرشاوى والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ويظهر فيه بوضوح اسم هشام
عيتاني
بصفته شريكًا في القضية.
وعلى خط مواز، برز الدور الأمني الذي اضطلع به جهاز
أمن الدولة
بتكليف مباشر من القاضية دورا الخازن، حيث تولى خبراؤه التقنيون الكشف على أجهزة الشركة وتقديم ما يلزم من أدلة، قبل أن يتم تعيين لجنة خبراء مستقلين برئاسة الدكتور أمين صالح، النقيب السابق للمحاسبين المعروف بكفاءته. وقد ظهر بوضوح أن اللواء إدكار لوندس، مدير عام جهاز أمن الدولة، قاد هذه العملية بنزاهة وشفافية مطلقة، بعيدًا عن أي تدخل أو مساومة.
وتشير المعطيات إلى أن عمليات تبييض أموال حصلت بالفعل، وأن جهات سياسية نافذة كانت تستفيد من الكازينو ومنصة Betarabia وOSS، فيما طرحت علامات استفهام حول وجود السيرفر في ليتونتا، الأمر الذي يعكس حجم التعقيد في هذه الشبكة. كما أن منح التراخيص الاستثنائية التي أُعطيت لشركة Betarabia بحد ذاته يثير الشبهات حول وجود فساد واستفادة شخصية، ويؤكد أن الأمر لم يكن مجرد عقد تجاري بل منظومة متكاملة من المخالفات.
ولم يقتصر الأمر على الخسائر المالية، بل وصلت ألعاب القمار إلى بيوت اللبنانيين عبر المنصات الإلكترونية، ما أدى إلى دمار اجتماعي وضياع عائلات بأكملها، لتصبح القضية شأناً وطنياً يطال المجتمع بأسره.
اليوم، يقف لبنان أمام مفترق طرق: إما أن تتابع السلطة القضائية والأمنية عملها حتى النهاية لمحاسبة كل من تلاعب بالمال العام وأذى المجتمع، وإما أن يُطوى الملف كما طُويت قضايا فساد كثيرة قبله. لكن المؤشرات حتى الساعة توحي بأن هناك إرادة جدية في المضي قدمًا، خاصة مع الالتقاء اللافت بين نزاهة القاضي طارق بو نصار وتجرد القاضية دورا الخازن من جهة، وعصامية اللواء إدكار لوندس وشفافية جهاز أمن الدولة من جهة ثانية.
وفي البعد السياسي، تبقى الأنظار شاخصة إلى موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي لطالما شدد في خطابه على محاربة الفساد والجريمة المنظمة. فالرئيس لا يقبل بخراب بيوت اللبنانيين ولا بهدر المال العام، وهو المشهود له بانحيازه لوطنه وشعبه. من هنا، فإن هذا الملف ليس مجرد قضية قضائية وأمنية، بل هو امتحان حقيقي للدولة
اللبنانية
في التزامها بمحاربة الفساد وصون المجتمع.
مواضيع ذات صلة
توقيف رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" وإقفال "BetArabia"
Lebanon 24
توقيف رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" وإقفال "BetArabia"
21/08/2025 08:59:04
21/08/2025 08:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل توقيع كتاب "الحياد الإيجابي الناشط والسياسات الدفاعية" في كازينو لبنان
Lebanon 24
حفل توقيع كتاب "الحياد الإيجابي الناشط والسياسات الدفاعية" في كازينو لبنان
21/08/2025 08:59:04
21/08/2025 08:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحق مدير كازينو لبنان ومدير شركة "BetArabia"
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحق مدير كازينو لبنان ومدير شركة "BetArabia"
21/08/2025 08:59:04
21/08/2025 08:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورات ملف "كازينو لبنان".. قرار جديد من "القضاء"
Lebanon 24
تطورات ملف "كازينو لبنان".. قرار جديد من "القضاء"
21/08/2025 08:59:04
21/08/2025 08:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قتيل وجريحان في حادث سير على طريق عشقوت
Lebanon 24
قتيل وجريحان في حادث سير على طريق عشقوت
01:55 | 2025-08-21
21/08/2025 01:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" التقى رئيس بلدية صور
Lebanon 24
قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" التقى رئيس بلدية صور
01:54 | 2025-08-21
21/08/2025 01:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما أهميته؟
Lebanon 24
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما أهميته؟
01:45 | 2025-08-21
21/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة للبنانية الأولى نعمت عون على مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو (صور)
Lebanon 24
جولة للبنانية الأولى نعمت عون على مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو (صور)
01:44 | 2025-08-21
21/08/2025 01:44:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حزبٌ يغيّر نبرته.. وتحرّكات خلف الكواليس
Lebanon 24
حزبٌ يغيّر نبرته.. وتحرّكات خلف الكواليس
01:36 | 2025-08-21
21/08/2025 01:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
09:51 | 2025-08-20
20/08/2025 09:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:55 | 2025-08-21
قتيل وجريحان في حادث سير على طريق عشقوت
01:54 | 2025-08-21
قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" التقى رئيس بلدية صور
01:45 | 2025-08-21
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما أهميته؟
01:44 | 2025-08-21
جولة للبنانية الأولى نعمت عون على مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو (صور)
01:36 | 2025-08-21
حزبٌ يغيّر نبرته.. وتحرّكات خلف الكواليس
01:34 | 2025-08-21
في زيارة رعوية.. المطران ابراهيم غادر لبنان الى كندا والولايات المتحدة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 08:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 08:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 08:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24