رجّي بحث وزكي التمديد" لليونيفيل" : الحكومة تسعى بكل حكمة وترو لمعالجة مسألة حصر السلاح

Advertisement

استقبل والمغتربين يوسف رجّي ممثل لجامعة السفير حسام زكي والوفد المرافق بحضور سفير لدى مصر العربية ، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للأوضاع في لبنان والمنطقة العربية.وأكد زكي أن" زيارته تهدف الى تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه للجامعة العربية للوضع في لبنان وللحفاظ على الاستقرار فيه، والى ابراز الدعم العربي للدولة ولقرارات الحكومة في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل اراضيها، وحصر السلاح بيدها".، أعرب الوزير رجّي عن "تقدير لبنان العالي للدعم العربي ودعم له"، وأكد أن " تسعى بكل حكمة وتروّ لمعالجة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهي تعمل جاهدة لإعادة بناء الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي كمقدّمة أساسية للنهوض الاقتصادي".كما تطرق اللقاء الى مسألة التمديد لقوات اليونيفيل وتمّ التشديد على أهمية الابقاء على وجود في .