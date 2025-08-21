31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رجّي بحث وزكي التمديد" لليونيفيل" : الحكومة تسعى بكل حكمة وترو لمعالجة مسألة حصر السلاح
Lebanon 24
21-08-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجّي ممثل
الأمين العام
لجامعة
الدول العربية
السفير حسام زكي والوفد المرافق بحضور سفير
لبنان
لدى
جمهورية
مصر العربية
علي الحلبي
، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للأوضاع في لبنان والمنطقة العربية.
Advertisement
وأكد زكي أن" زيارته تهدف الى تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه
الأمانة العامة
للجامعة العربية للوضع في لبنان وللحفاظ على الاستقرار فيه، والى ابراز الدعم العربي للدولة
اللبنانية
ولقرارات الحكومة في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل اراضيها، وحصر السلاح بيدها".
من جهته
، أعرب الوزير رجّي عن "تقدير لبنان العالي للدعم العربي ودعم
جامعة الدول العربية
له"، وأكد أن "
الحكومة اللبنانية
تسعى بكل حكمة وتروّ لمعالجة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهي تعمل جاهدة لإعادة بناء الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي كمقدّمة أساسية للنهوض الاقتصادي".
كما تطرق اللقاء الى مسألة التمديد لقوات اليونيفيل وتمّ التشديد على أهمية الابقاء على وجود
الأمم المتحدة
في
جنوب لبنان
.
مواضيع ذات صلة
رجّي بحث مع القائم بالأعمال الفرنسي دعم لبنان والتمديد "لليونيفيل"
Lebanon 24
رجّي بحث مع القائم بالأعمال الفرنسي دعم لبنان والتمديد "لليونيفيل"
21/08/2025 13:02:26
21/08/2025 13:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاورات لبري لتصحيح القرار الحكومي بشأن السلاح وغموض بشأن صيغة التمديد لليونيفيل
Lebanon 24
مشاورات لبري لتصحيح القرار الحكومي بشأن السلاح وغموض بشأن صيغة التمديد لليونيفيل
21/08/2025 13:02:26
21/08/2025 13:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان امام استحقاقي التمديد لليونيفيل وحصرية السلاح وبرّاك يبدأ لقاءاته اللبنانية اليوم
Lebanon 24
لبنان امام استحقاقي التمديد لليونيفيل وحصرية السلاح وبرّاك يبدأ لقاءاته اللبنانية اليوم
21/08/2025 13:02:26
21/08/2025 13:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"معركة صامتة" تسبق التمديد لليونيفيل واتجاه لقرار اممي جديد
Lebanon 24
"معركة صامتة" تسبق التمديد لليونيفيل واتجاه لقرار اممي جديد
21/08/2025 13:02:26
21/08/2025 13:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع انطلاق "الوكالة الوطنيّة"... هل انتهى عهد فوضى الدواء في لبنان؟
Lebanon 24
مع انطلاق "الوكالة الوطنيّة"... هل انتهى عهد فوضى الدواء في لبنان؟
05:00 | 2025-08-21
21/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استحقاق التمديد لليونيفيل: مناورة نهائية أم بداية نهاية الدور الأممي جنوبًا؟
Lebanon 24
استحقاق التمديد لليونيفيل: مناورة نهائية أم بداية نهاية الدور الأممي جنوبًا؟
06:00 | 2025-08-21
21/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حمادة: نجدد الثقة بمسيرة الرئيس جوزف عون
Lebanon 24
حمادة: نجدد الثقة بمسيرة الرئيس جوزف عون
05:55 | 2025-08-21
21/08/2025 05:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤسسة المارونية للانتشار عن البطريرك: "صوت جامع لا يُشوَّه"
Lebanon 24
المؤسسة المارونية للانتشار عن البطريرك: "صوت جامع لا يُشوَّه"
05:42 | 2025-08-21
21/08/2025 05:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قوات الطوارئ في اليونيفيل: مهمتنا مساندة الجيش
Lebanon 24
قائد قوات الطوارئ في اليونيفيل: مهمتنا مساندة الجيش
05:41 | 2025-08-21
21/08/2025 05:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
Lebanon 24
بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية
10:19 | 2025-08-20
20/08/2025 10:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
09:51 | 2025-08-20
20/08/2025 09:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-08-21
مع انطلاق "الوكالة الوطنيّة"... هل انتهى عهد فوضى الدواء في لبنان؟
06:00 | 2025-08-21
استحقاق التمديد لليونيفيل: مناورة نهائية أم بداية نهاية الدور الأممي جنوبًا؟
05:55 | 2025-08-21
حمادة: نجدد الثقة بمسيرة الرئيس جوزف عون
05:42 | 2025-08-21
المؤسسة المارونية للانتشار عن البطريرك: "صوت جامع لا يُشوَّه"
05:41 | 2025-08-21
قائد قوات الطوارئ في اليونيفيل: مهمتنا مساندة الجيش
05:40 | 2025-08-21
"برنامج أمان" ومشاريع إنمائية على الطاولة.. مفتي طرابلس يستقبل السيد!
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 13:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 13:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 13:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24