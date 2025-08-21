Advertisement

لبنان

رجّي بحث وزكي التمديد" لليونيفيل" : الحكومة تسعى بكل حكمة وترو لمعالجة مسألة حصر السلاح

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:30
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي والوفد المرافق بحضور سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية علي الحلبي، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للأوضاع في لبنان والمنطقة العربية.
وأكد زكي أن" زيارته تهدف الى تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه الأمانة العامة للجامعة العربية للوضع في لبنان وللحفاظ على الاستقرار فيه، والى ابراز الدعم العربي للدولة اللبنانية ولقرارات الحكومة في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل اراضيها، وحصر السلاح بيدها".

من جهته، أعرب الوزير رجّي عن "تقدير لبنان العالي للدعم العربي ودعم جامعة الدول العربية له"، وأكد أن "الحكومة اللبنانية تسعى بكل حكمة وتروّ لمعالجة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهي تعمل جاهدة لإعادة بناء الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي كمقدّمة أساسية للنهوض الاقتصادي".

كما تطرق اللقاء الى مسألة التمديد لقوات اليونيفيل وتمّ التشديد على أهمية الابقاء على وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان.

 
