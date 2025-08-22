30
جديد "ألفا" للمُشتركين.. خطوط مميزة وهذه أسعارها
Lebanon 24
22-08-2025
|
03:00
A-
A+
أطلقت
شركة ألفا
آلية حجز الخطوط المميزة "Numbers Vanity" للمشتركين عبر الموقع الإلكتروني لتعزيز الشفافية وتسهيل خدمة المشتركين.
بموجب هذا الإجراء الجديد، تخضع عملية حجز الأرقام المميزة لآلية شفافة ومعايير محددة، بحيث باتت متوفرة
عبر موقع
ألفا. وهي تشمل الأرقام الآتية:
1- الأرقام المميزة المتاحة للخطوط الثابتة (Postpaid): كروم، برونزي، فضي، ذهبي،
دايموند
A ودايموند B.
2-
الأرقام المميزة المتاحة للخطوط المسبقة الدفع (Prepaid): كروم وبرونزي.
كذلك، ستُطرح أرقام مميزة في مزادات علنية إلكترونية e-auction تعلن تفاصيلها تباعاً.
يمكن للمشترك حجز رقم واحد كل 6 أشهر باستخدام هوية أو جواز سفر صالح. كذلك، لكل مشترك الحق بالحصول كحدّ أقصى على 5 أرقام مميزة ثابتة أو مسبقة الدفع، على ألا يتجاوز رقمين من كل فئة.
وبعد حجز الرقم على موقع ألفا www.alfa.com.lb ، يحصل المشترك على رمز للحجز booking number يكون صالحاً لمدة 5 أيام عمل، ويتوجّب عليه خلال هذه الأيام الخمسة زيارة أحد متاجر ألفا أو
نقاط البيع
لشراء الخط باستخدام الرمز المخصص للحجز، وإلا يُلغى تلقائياً بعد مرور هذه المدّة ولا يمكنه حجز أي رقم لمدة 6 أشهر. كما لا يمكن نقل الخط المميز خلال السنة الأولى من إصداره إلى مشترك آخر، وبعد مرور عام ينقل الخط المميز الثابت مقابل رسم قدره 10% من السعر الأصلي للرقم.
أما أسعار الفئات، فهي كالآتي (غير شاملة الضريبة على القيمة المضافة):
