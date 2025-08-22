Advertisement

أصدرت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان تعميمًا جديدًا، أكدت فيه منع ممارسة رياضة أو أنشطة الـ Acro-Paragliding في ، نظراً لعدم تنظيمها قانونياً وغياب أي ترخيص رسمي لها، وذلك على خلفية الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الشاب عمر سنجر.وجاء في التعميم:" إنّ والرياضة، وعطفاً على البيان الذي أصدرته، والذي أوضحت فيه أنّ القرار 90 تاريخ 26 2007، لا يلحظ الترخيص إلّا لنوعين من نشاطات رياضات الهواء الطلق الجوي، هما الطيران الشراعي بواسطة مظلات المنحدرات Parapente Paragliding والمثلث الطائر Delta Plane،كما أوضحت أنّ القوانين والمراسيم والقرارات المعتمدة لدى وزارة الشباب والرياضة لم تلحظ إطلاقا نشاط الـ Acro-Paragliding الذي ذهب ضحيتها الشاب عمر سنجر،وبما أن هذه الرياضة غير منظمة في لبنان، وبالتالي غير مرخصة، حيث لا يمكن ممارستها دون تنظيمها".