لبنان

ليس وهاب.. من هو الوزير الذي تعرّض لـ"عضة كلب"؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
23-08-2025 | 05:05
تعرّض الوزير السابق وليد الداعوق لـ"عضة كلب" خلال رحلة في أحد الغابات، وهو يخضعُ حالياً لعلاج مكثف ولمتابعة طبية مستمرة بغية التعافي الشامل والسريع.
وكانت أنباء تردَّدت خلال الأيام الماضية تفيدُ بأنَّ الوزير السابق الذي تعرض للحادثة هو وئام وهاب، لكن تبين هو أن هذا الأمر عارٍ من الصحة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

