ليل أمس... تكسير زجاج سيارة رئيس بلديّة

أفادت مندوبة " "، أنّ مجهولين أقدموا ليل أمس، على تكسير الزجاج الأمامي لسيارة رئيس بلدية السويسة ، عند مفرق بلدة كوشا.

ووصف صالح الإعتداء بـ"الجبان"، وطالب القوى الأمنيّة بالتحرّك لتوقيف الفاعلين.