Advertisement

لبنان

ليل أمس... تكسير زجاج سيارة رئيس بلديّة

Lebanon 24
23-08-2025 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1408104-638915518696226034.jpg
Doc-P-1408104-638915518696226034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أقدموا ليل أمس، على تكسير الزجاج الأمامي لسيارة رئيس بلدية السويسة بلال صالح، عند مفرق بلدة كوشا.
Advertisement
 
ووصف صالح الإعتداء بـ"الجبان"، وطالب القوى الأمنيّة بالتحرّك لتوقيف الفاعلين.
 
 
مواضيع ذات صلة
تعرّض مبنى بلدية رأس بعلبك لعملية تخريب وتكسير
lebanon 24
23/08/2025 21:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تمّ تكسير سيارات خلال مهرجانات بعلبك؟.. إليكم الحقيقة
lebanon 24
23/08/2025 21:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
زجاجة ماء تحمي امرأة وكلبتها من هجوم دب في الغابة (صور)
lebanon 24
23/08/2025 21:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان التقى رئيس الحكومة نواف سلام ليل أمس على مأدبة عشاء في دارته في قريطم (MTV)
lebanon 24
23/08/2025 21:29:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-23
13:59 | 2025-08-23
13:40 | 2025-08-23
13:21 | 2025-08-23
13:12 | 2025-08-23
13:09 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24