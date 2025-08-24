Advertisement

لبنان

آخر معلومة.. ما جديد التصويت على التمديد لـ"اليونيفيل"؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 04:04
أفادت معلومات صحفية، اليوم الأحد، بأن فرنسا طلبت تأجيل التصويت على التمديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان إلى يوم 29 آب الجاري بعدما كان مقرراً يوم 25 آب. 
وكان مجلس الأمن الدولي بدأ مؤخراً مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمدة عام واحد، بحسب "فرانس برس".
  

ومشروع القرار الفرنسي يمدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب 2026 ويتضمّن كذلك فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب" هذه القوة الأممية لكي تصبح الحكومة اللبنانية "الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".
 
 
يُشار إلى أن ولاية "اليونيفيل" تنتهي هذا الشهر، ومن المفترض أن يتم التصويت لتجديد مهامها كي تبقى مستمرة في لبنان.
 
 
 

 
 


