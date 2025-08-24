أفادت معلومات صحفية، اليوم الأحد، بأن طلبت تأجيل التصويت على التمديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في إلى يوم 29 آب الجاري بعدما كان مقرراً يوم 25 آب.

وكان بدأ مؤخراً مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في (اليونيفيل) لمدة عام واحد، بحسب "فرانس برس".



ومشروع القرار الفرنسي يمدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب 2026 ويتضمّن كذلك فقرة يُعرب فيها عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب" هذه القوة الأممية لكي تصبح "الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان".

يُشار إلى أن ولاية "اليونيفيل" تنتهي هذا الشهر، ومن المفترض أن يتم التصويت لتجديد مهامها كي تبقى مستمرة في لبنان.



