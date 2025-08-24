Advertisement

لبنان

لقاء جمع برّاك ونتنياهو... هذا ما قيل عن سلاح "حزب الله" ولبنان

Lebanon 24
24-08-2025 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1408436-638916530913667028.jpg
Doc-P-1408436-638916530913667028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى المبعوث الأميركي توم برّاك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية "محادثات نزع سلاح حزب الله"، وفق ما أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي.
Advertisement


وقال الموقع إن نتنياهو التقى برّاك، الذي يتوسط بين إسرائيل وسوريا للتوصل إلى ترتيب أمني و"يمارس ضغوطا على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة في لبنان".


ولفت "واينت"، إلى أنه خلال الاجتماع، شدد برّاك على الطلب الأميركي من إسرائيل كبح جماح هجماتها ضد البنية التحتية لحزب الله في لبنان، كما أشار إلى انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من نقاط داخل لبنان.
مواضيع ذات صلة
بوعاصي: مؤسف جدا ان ننتظر براك كي يطلب منا نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
25/08/2025 00:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اليوم.. هذا ما أعلنه برّاك عن "حزب الله" ولبنان
lebanon 24
25/08/2025 00:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: اتفاقية نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية للغاية وبالنسبة لواشنطن فان حزب الله منظمة ارهابية
lebanon 24
25/08/2025 00:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا يقرأ "حزب الله" مواقف برّاك "البعيدة عن السلبية"
lebanon 24
25/08/2025 00:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24