لقاء جمع برّاك ونتنياهو... هذا ما قيل عن سلاح "حزب الله" ولبنان

Advertisement

وقال الموقع إن التقى برّاك، الذي يتوسط بين وسوريا للتوصل إلى ترتيب أمني و"يمارس ضغوطا على لنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة في ".ولفت "واينت"، إلى أنه خلال الاجتماع، شدد برّاك على الطلب الأميركي من إسرائيل كبح جماح هجماتها ضد البنية التحتية لحزب الله في لبنان، كما أشار إلى انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من نقاط داخل لبنان.