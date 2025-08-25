Advertisement

لبنان

في هذا التاريخ... مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة

Lebanon 24
25-08-2025 | 05:55
صدر عن رئيس مجلس الوزراء بإقفال الادارات والمؤسسات العامة نهار الخميس 4/9/2025، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
