Advertisement

لبنان

في بلدة باتوليه.. تفكيك 4 صواعق

Lebanon 24
25-08-2025 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1408738-638917252247560266.jpg
Doc-P-1408738-638917252247560266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن العثور على 4 صواعق من مخلفات العدوان في بلدة باتوليه ــ قضاء صور.
Advertisement

 وقد حضرت قوة من فوج الهندسة في الجيش للعمل على تفكيكهم.
مواضيع ذات صلة
صاعقة قتلت شخصين وأصابت 4 في اليمن!
lebanon 24
25/08/2025 22:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة السورية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 جراء الانفجار في بلدة جبرين شرق مدينة حماة
lebanon 24
25/08/2025 22:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة العامة: 4 إصابات جرّاء غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة شقرا
lebanon 24
25/08/2025 22:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: اتفقنا في الحكومة المصغرة على مبادئ لإنهاء الحرب تشمل تفكيك سلاح حماس وإعادة جميع المخطوفين
lebanon 24
25/08/2025 22:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:45 | 2025-08-25
15:40 | 2025-08-25
15:06 | 2025-08-25
15:00 | 2025-08-25
14:25 | 2025-08-25
14:08 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24