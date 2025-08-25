Advertisement

لبنان

تعديل جدول مواعيد عدد من رحلات "MEA".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-08-2025 | 07:08
Doc-P-1408758-638917278416164055.jpg
Doc-P-1408758-638917278416164055.jpg photos 0
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: باريس، نيس، اسطنبول، أبوظبي، دبي، بغداد، الكويت والرياض ليوم الجمعة 29 آب 2025.  يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:
وأضاف البيان:"  يمكن للركاب الذين حجزوا على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره. يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم وشكرًا لتعاونكم. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908  - 76-680444 -  76-680777: 
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb".
 
