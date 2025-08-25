تعديل جدول مواعيد عدد من رحلات "MEA".. إليكم التفاصيل

Advertisement

وأضاف البيان:" يمكن للركاب الذين حجزوا على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره. يرجى من المسافرين الكرام أخذ وشكرًا لتعاونكم. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:- الخط الارضي: 01-629999- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908 - 76-680444 - 76-680777:أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb".