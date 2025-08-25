Advertisement

لبنان

بعد معلومات عن تزوير مستندات "باخرة فيول".. وزارة الطاقة تتحرك

Lebanon 24
25-08-2025 | 09:00
Doc-P-1408785-638917346684178336.png
Doc-P-1408785-638917346684178336.png photos 0
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنّه بناء على أخبار متداولة في نهاية الأسبوع الماضي عبر احد المواقع الالكترونية بشأن الباخرة HAWK III المحملة بالفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان والادعاء ان مستنداتها الرسمية مزورة وجرى التلاعب بالمنشأ، وجهت وزارة الطاقة والمياه كتاباً الى النيابة العامة التمييزية بتاريخ 25/8/2025 طلبت منها عبره إعتبار ما تم تداوله إخباراً وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الملائمة وإفادتها بالنتائج كي تتخذ الإجراءات اللازمة".
أضاف البيان:" تجدر الإشارة، الى ان وزارة الطاقة كانت بـتاريخ 23/6/2025، وبناء على استشارة جهات قضائية، أعطت توجيهات لجميع الشركات التي كان لديها عقود لإستقدام بواخر بضرورة تقديم مستند صادر عن شركة الرقابة بمرفأ تحميل يثبت انه تم التحميل بحضورها في هذا المرفأ الى جانب نتائج مطابقة الشُحنات للمواصفات من قبل شركات عالمية التي تجرى في مرفأ التحميل".
