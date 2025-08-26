وزير الخارجيّة الإيرانيّة: خطة نزع سلاح "حزب الله" إسرائيلية 100 بالمئة

Advertisement

قال وزير الخارجيّة الإيرانيّة "لا نتدخل في ، ولكن لنا رأينا".واعتبر لصحيفة " " أنّ "خطة نزع سلاح " " إسرائيلية 100 بالمئة".وأكّد أنّ "قضية سلاح "حزب الله" تعود لـ"الحزب" نفسه والحكومة ".