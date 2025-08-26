Advertisement

لبنان

وزير الخارجيّة الإيرانيّة: خطة نزع سلاح "حزب الله" إسرائيلية 100 بالمئة

Lebanon 24
26-08-2025 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1409272-638918274447733542.jpeg
Doc-P-1409272-638918274447733542.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي "لا نتدخل في لبنان، ولكن لنا رأينا".
Advertisement

واعتبر عراقجي لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "خطة نزع سلاح "حزب الله" إسرائيلية 100 بالمئة".

وأكّد أنّ "قضية سلاح "حزب الله" تعود لـ"الحزب" نفسه والحكومة اللبنانية".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: خطة نزع سلاح حزب الله والتي أقرتها الحكومة اللبنانية ستفشل
lebanon 24
27/08/2025 01:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ايران: خطة نزع سلاح "حزب الله" "لن تنجح أبدًا"
lebanon 24
27/08/2025 01:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول التنسيق في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني: خطة نزع سلاح حزب الله لن تنجح أبدا
lebanon 24
27/08/2025 01:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح إيراني جديد: لن ينجحوا في نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
27/08/2025 01:21:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-26
16:43 | 2025-08-26
16:33 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
16:00 | 2025-08-26
15:46 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24