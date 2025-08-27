عبد المسيح: مواقف برّاك إساءة للحريات وللقصر الجمهوري

Advertisement

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "بما أنّني ابن صحافي، وشقيق صحافية، وفي بلد يُفترض أن يكون واحة الحريات كلبنان، لا يمكنني إلّا أن أستهجن وأستنكر ما صدر عن السيد برّاك بحق الصحافيين، ومن منبر تحديداً. إنّ ما قيل هو كلام مدان ومرفوض جملةً وتفصيلاً، فحرية الصحافة تبقى الركيزة الأساس لأي نظام ديموقراطي، والتعرض للصحافيين من موقع رسمي هو إساءة مزدوجة: للإعلام أولاً ولرمزية ثانياً".وأضاف: "المطلوب اعتذار واضح وصريح، والتأكيد أنّ النقد يُواجه بالحجة لا بالتهجّم".