Advertisement

لبنان

حاصباني يكشف خطة الحكومة اللبنانية تجاه "حزب الله" وإسرائيل

Lebanon 24
27-08-2025 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1409592-638918933323285078.jpg
Doc-P-1409592-638918933323285078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، النائب غسان حاصباني، إلى أنّه "بحسب الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية، فإن بعد إقرارها بـ15 يوماً، سيتوقف حزب الله عن التنقل بين مواقعه العسكرية، وستتوقف إسرائيل عن الضربات في الأراضي اللبنانية، فيما أشارت المواقف الأخيرة لمسؤوليها إلى أنها ستتوقف تدريجياً مقابل التزام الحزب بالخطوات المطلوبة منه".
Advertisement

وأضاف حاصباني في حديث لقناة "الحدث": "بعد ذلك، ننتقل إلى مرحلة خطوة مقابل خطوة تشمل نشر الجيش على الحدود والأراضي اللبنانية وتسليم السلاح مقابل انسحاب إسرائيل من المواقع اللبنانية. الأهم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً سياسياً بشأن سلاح الحزب، وستتبعه بخطوات تنفيذية ميدانية يعرضها الجيش على الحكومة للبدء بتنفيذها".

وأوضح أن "اليوم، الحوار يقتصر على الحكومة اللبنانية عبر الوسيط الأميركي والحكومة الإسرائيلية، بينما أصبح حزب الله عاملاً في الموضوع وليس عنصراً مفاوضاً". وأضاف: "السرديات التي نسمعها من الثنائي أصبحت مختلفة، فالحزب يرفض تسليم سلاحه ويستند إلى إسرائيل، فيما الرئيس نبيه بري يطرح مسائل وجودية للطائفة الشيعية مثل مصير الـ40 ألف مقاتل إذا أصبحوا عاطلين عن العمل، وكأن هذا لم يحدث في فئات أخرى من البلاد".

وحول الوضع الاقتصادي، أشار حاصباني إلى أن "وجود استقرار اقتصادي وسلطة الدولة على كامل أراضيها ودعم من الدول الصديقة، سيسمح بوجود حركة اقتصادية كافية لتوفير فرص العمل".

ورداً على سؤال عن مواقف الموفد الأميركي توم برّاك، قال: "هناك إشادة وتشجيع لكل خطوة إيجابية يقوم بها الجانبان اللبناني والإسرائيلي. الموفد الأميركي يركز أيضاً على الملفات الإصلاحية مثل الإصلاح المصرفي، إصلاح القطاع العام، وإيقاف الهدر والفساد، إضافة إلى الاقتصاد الرديف بعد الانهيار المصرفي والتهرب الجمركي".

وأكد حاصباني أنّه "إذا تم ضبط التهرّب الجمركي، سيُجفف تمويل حزب الله وحركته العسكرية. كما يجب على الحكومة سحب التراخيص التي تصدر للعناصر للتنقل بالسلاح، وهذه خطوة أساسية ضمن خطة الجيش لنشره على كامل الأراضي والحدود وسحب السلاح من المخازن".

وختم حاصباني بالقول: "بالتوازي، هناك خطوات إصلاحية سريعة يجب أن تقوم بها الحكومة، بما يشمل معالجة الاقتصاد الرديف والكاش وضبط التهرّب الجمركي الذي يقدر بمليار ونصف إلى ملياري دولار سنوياً، جزء منه يذهب لتمويل الحزب".
مواضيع ذات صلة
حاصباني لأمين عام "حزب الله": قاسم البلد واللغة والسلاح
lebanon 24
27/08/2025 17:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: "حزب الله" يستفز الجميع بمظاهره المسلحة
lebanon 24
27/08/2025 17:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: خطة نزع سلاح حزب الله والتي أقرتها الحكومة اللبنانية ستفشل
lebanon 24
27/08/2025 17:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: غضب داخل الدولة اللبنانية تجاه إصرار حزب الله على إضاعة الفرصة
lebanon 24
27/08/2025 17:13:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2025-08-27
10:03 | 2025-08-27
10:02 | 2025-08-27
10:01 | 2025-08-27
10:00 | 2025-08-27
09:56 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24