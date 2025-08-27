Advertisement

لبنان

متري: مستعدون لزيارة سوريا ونريدُ ترسيم الحدود معها بشكلٍ نهائي

Lebanon 24
27-08-2025 | 11:29
قال نائب رئيس الحكومة طارق متري إنَّ "جلسة الحكومة المُقررة يوم 2 أيلول لعرض خطة حصر السلاح بيد الدولة، قائمة في موعدها"، مشيراً إلى أنَّ الورقة الأميركيَّة التي أقرّتها الحكومة أتت لتثبيت وقف الأعمال العدائية.
وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، اليوم الأربعاء، ذكر متري أنَّ "الحكومة هي مكان الحوار ولا داعي لكيانات جديدة"، مشيراً إلى أن "تدخل إيران بشؤون لبنان لا يزال قائماً بشهادة مسؤوليها".
 

وأوضح متري أنَّ "تأجيل الزيارات السورية الرسمية لا يعني وجود مشكلة"، مؤكداً أنَّ "لبنان يريدُ ترسيم الحدود بشكلٍ نهائي مع سوريا"، وأضاف: "نريد تعزيز التعاون مع دمشق على عدّة أصعدة، ومُستعدون لزيارة سوريا والاستماع لمُقترحاتها".

