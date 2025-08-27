متري: مستعدون لزيارة سوريا ونريدُ ترسيم الحدود معها بشكلٍ نهائي

قال إنَّ "جلسة الحكومة المُقررة يوم 2 أيلول لعرض خطة حصر السلاح بيد الدولة، قائمة في موعدها"، مشيراً إلى أنَّ الورقة الأميركيَّة التي أقرّتها الحكومة أتت لتثبيت وقف الأعمال العدائية.

Advertisement



وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، اليوم الأربعاء، ذكر متري أنَّ "الحكومة هي مكان الحوار ولا داعي لكيانات جديدة"، مشيراً إلى أن "تدخل بشؤون لا يزال قائماً بشهادة مسؤوليها".



وأوضح متري أنَّ "تأجيل الزيارات الرسمية لا يعني وجود مشكلة"، مؤكداً أنَّ "لبنان يريدُ ترسيم الحدود بشكلٍ نهائي مع "، وأضاف: "نريد تعزيز التعاون مع على عدّة أصعدة، ومُستعدون لزيارة سوريا والاستماع لمُقترحاتها".

