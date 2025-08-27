Advertisement

لبنان

لقاء مرتقب بين عون ورعد.. تفاصيل ومعلومات

Lebanon 24
27-08-2025 | 14:47
ذكرت معلومات صحفية أنَّ تواصلاً مُرتقباً سيحصل بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال الأيام المُقبلة.
وسيناقش اللقاء، وفق المعلومات، موقف "الحزب" من سياسة التعاطي مع الوفود الدولية ولمعرفة حقيقة الحديث عن منطقة اقتصادية جنوباً.

