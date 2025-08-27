لقاء مرتقب بين عون ورعد.. تفاصيل ومعلومات

ذكرت معلومات صحفية أنَّ تواصلاً مُرتقباً سيحصل بين رئيس الجمهورية ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" خلال الأيام المُقبلة.

وسيناقش اللقاء، وفق المعلومات، موقف "الحزب" من سياسة التعاطي مع الوفود الدولية ولمعرفة حقيقة الحديث عن منطقة اقتصادية جنوباً.

