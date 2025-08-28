Advertisement

لبنان

بعد فيديو عملية الخطف في السان تيريز.. بيان للجيش

Lebanon 24
28-08-2025 | 05:56
A-
A+
Doc-P-1410072-638919827493675858.jpg
Doc-P-1410072-638919827493675858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش في بيان، أنّه "بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر خطف مواطن بقوة السلاح في منطقة السان تيريز – الحدث، ونتيجة التتبُّع من قبل مديرية المخابرات، أوقفت دورية من المديرية في منطقة بئر العبد – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ح.) لضلوعه في عملية الخطف. كما أوقفت المواطن المخطوف (ر.ت.) بعدما تبيَّن أنه مطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: سرقة دراجات نارية، إطلاق النار، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات. وضبطت في حوزتهما مسدسًا وذخائر حربية".
Advertisement

أضاف:" كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.غ.) لإطلاقه النار وتهديده المواطنين، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية".

ختم البيان:" سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
مواضيع ذات صلة
بعد عمليات الخطف.. الجيش يحرّر أحد السوريين
lebanon 24
28/08/2025 15:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 3 إرهابيين بعملية أمنية.. بيان توضيحي للجيش
lebanon 24
28/08/2025 15:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لغارة دير سريان.. وبيان للجيش الإسرائيلي
lebanon 24
28/08/2025 15:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قصف مجمع ناصر الطبي.. بيان للجيش الإسرائيلي
lebanon 24
28/08/2025 15:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:25 | 2025-08-28
08:01 | 2025-08-28
07:49 | 2025-08-28
07:36 | 2025-08-28
07:33 | 2025-08-28
07:29 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24