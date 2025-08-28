بعد فيديو عملية الخطف في السان تيريز.. بيان للجيش

Advertisement

أعلن الجيش في بيان، أنّه "بعد انتشار مقاطع فيديو على تُظهر خطف مواطن بقوة السلاح في منطقة تيريز – الحدث، ونتيجة التتبُّع من قبل ، أوقفت دورية من المديرية في منطقة بئر العبد – الضاحية الجنوبية المواطن (م.ح.) لضلوعه في عملية الخطف. كما أوقفت المواطن المخطوف (ر.ت.) بعدما تبيَّن أنه مطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: سرقة دراجات نارية، إطلاق النار، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات. وضبطت في حوزتهما مسدسًا وذخائر حربية".أضاف:" كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.غ.) لإطلاقه النار وتهديده المواطنين، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية".ختم البيان:" سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".