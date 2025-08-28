وافق على التمديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في .

Advertisement

وصوّت على تمديد ولاية "اليونيفيل" لمدة 16 شهراً.

أما مندوب لدى مجلس الأمن، فقال إنّ "استمرار دور اليونيفيل محوري لوقف الأعمال العدائية في جنوب ".