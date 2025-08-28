Advertisement

لبنان

رسميّاً... مجلس الأمن مدّد ولاية لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
28-08-2025 | 12:07
وافق مجلس الأمن الدولي على التمديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان.
وصوّت مجلس الأمن على تمديد ولاية "اليونيفيل" لمدة 16 شهراً.
 
 
أما مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، فقال إنّ "استمرار دور اليونيفيل محوري لوقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان".
14:22 | 2025-08-28
14:11 | 2025-08-28
14:00 | 2025-08-28
13:57 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24