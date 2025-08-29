Advertisement

لبنان

بعد التمديد لليونيفيل للمرة الأخيرة.. هذا أوّل تعليق أميركي

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:11
رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالتصويت التاريخي الذي أجراه مجلس الأمن، والذي يُنهي ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بطريقة مسؤولة ومنظمة ومحددة زمنيًا.
وقالت بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة في تغريدة على "أكس": "لقد تغيرت البيئة الأمنية في لبنان جذريًا عما كانت عليه قبل عام واحد فقط، مما أتاح للبنان فرصةً أكبر لتحمل مسؤولية أكبر.
وتابعت: "نشيد بالتقدم الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية في انتشارها منذ دخول وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ".
وأكدت انها ستواصل العمل مع الجيش اللبناني لتعزيز قدراته في الوقت الذي يضطلع فيه لبنان بعمله الحاسم في نزع سلاح "حزب الله".
 
لبنان

عربي-دولي

