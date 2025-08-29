بعد التمديد لليونيفيل للمرة الأخيرة.. هذا أوّل تعليق أميركي

Advertisement

رحبت الأميركية بالتصويت التاريخي الذي أجراه ، والذي يُنهي ولاية (اليونيفيل) بطريقة مسؤولة ومنظمة ومحددة زمنيًا.وقالت بعثة الولايات المتحدة إلى في تغريدة على "أكس": "لقد تغيرت البيئة الأمنية في جذريًا عما كانت عليه قبل عام واحد فقط، مما أتاح للبنان فرصةً أكبر لتحمل مسؤولية أكبر.وتابعت: "نشيد بالتقدم الذي أحرزته القوات المسلحة في انتشارها منذ دخول وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ".وأكدت انها ستواصل العمل مع لتعزيز قدراته في الوقت الذي يضطلع فيه لبنان بعمله الحاسم في نزع سلاح " ".