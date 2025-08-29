Advertisement

لبنان

بناء على إشارة القضاء... ضبط شاحنتين في مرفأ طرابلس

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1410508-638920678799607138.jpg
Doc-P-1410508-638920678799607138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت دورية من دائرة الأمن القومي في الأمن العام شاحنتين عند مدخل مرفأ طرابلس من جهة الخروج، وذلك لعدم سائقيهما على بيانات جمركية.
Advertisement
 
وجاءت العملية في إطار الجهود المستمرة لملاحقة وضبط التهرب الجمركي.

وبناء على إشارة القضاء المختص، جرى ضبط الشاحنتين وتفتيشهما تفتيشا دقيقا، كما فتح محضر تحقيق بحق المتورطين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مواضيع ذات صلة
اعتصام تحذيريّ امام مرفأ طرابلس رفضًا للسياسة المتّبعة مع شاحنات الترانزيت
lebanon 24
29/08/2025 14:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في مرفأ بيروت بشأن الازدحام المروري الناتج عن حركة الشاحنات
lebanon 24
29/08/2025 14:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عبر مرفأ طرابلس... العراق يدرس إمكانية تصدير النفط
lebanon 24
29/08/2025 14:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة النفط العراقية: ندرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس في لبنان
lebanon 24
29/08/2025 14:56:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمن القومي

القضاء ا

القضاء

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:51 | 2025-08-29
07:44 | 2025-08-29
07:36 | 2025-08-29
07:32 | 2025-08-29
07:30 | 2025-08-29
07:23 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24