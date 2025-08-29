بناء على إشارة القضاء... ضبط شاحنتين في مرفأ طرابلس

أوقفت دورية من دائرة في شاحنتين عند مدخل مرفأ من جهة الخروج، وذلك لعدم سائقيهما على بيانات جمركية.

وجاءت العملية في إطار الجهود المستمرة لملاحقة وضبط التهرب الجمركي.



وبناء على إشارة المختص، جرى ضبط الشاحنتين وتفتيشهما تفتيشا دقيقا، كما فتح محضر تحقيق بحق المتورطين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.